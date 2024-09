Snøhetta ajoute un pavillon « en apesanteur » au plus grand musée d’art du Nebraska

Les studios d’architecture Snøhetta et Alley Poyner Macchietto Architecture ont achevé la rénovation et l’agrandissement du Joslyn Art Museum à Omaha avec l’ajout d’un pavillon « en apesanteur ».

Le projet comprenait la rénovation des bâtiments préexistants et du paysage Musée d’art Joslyn et l’ajout d’une extension de 42 000 pieds carrés (3 900 mètres carrés) qui dépasse de l’avant.

Le musée se compose d’un bâtiment principal achevé en 1931 par les architectes du Nebraska John et Alan McDonald et d’une extension de Norman Foster ajoutée en 1994, qui se trouve directement sur le côté et est reliée par un mince atrium en verre qui court entre les deux volumes.

Les deux bâtiments ont été revêtus d’un marbre rose de Géorgie distinctif.

L’équipe a mis à jour l’intérieur des bâtiments préexistants, ce qui comprenait l’ajout de salles de classe et la restauration d’espaces de bureaux, « rajeuni » les terrains et ajouté la nouvelle extension du pavillon Rhonda & Howard Hawks pour accueillir des galeries et des espaces publics supplémentaires pour le musée.

Le nouveau bâtiment est constitué d’un volume avec une lèvre en forme de vague qui se connecte à l’atrium en verre de l’extension de Foster de 1994.

Divisé sur deux niveaux, il contient des galeries supplémentaires, une boutique, des espaces publics et une nouvelle entrée principale.

Le volume principal incurvé du bâtiment a été revêtu d’un écran de minces panneaux de béton qui se brise au plus près des bâtiments historiques, révélant une façade en verre en dessous.

Le béton a également été incrusté de marbre rose de Géorgie en clin d’œil à ses prédécesseurs, tandis que sa texture fait référence au grand escalier menant au bâtiment principal.

« La texture horizontale de la nouvelle façade s’inspire des marches en pierre empilées des monumentales Grand Steps du bâtiment Joslyn de 1931, qui émergent du côté est des bâtiments existants parallèlement à l’agrandissement », a déclaré l’équipe.

Le bâtiment repose sur des murs de granit foncé qui traversent le site et entourent son premier étage, où se trouve la nouvelle entrée du musée.

L’entrée se trouve profondément en dessous du volume, ce qui souligne son aspect « en apesanteur ».

« Alors que les bâtiments existants semblent ancrés au sol, le nouveau bâtiment flotte au sommet de deux murs de jardin en granit », a déclaré l’équipe.

« L’effet d’apesanteur de l’agrandissement rappelle les formations nuageuses saisissantes au-dessus des Grandes Plaines, ainsi que les surplombs profonds et l’expression horizontale de l’architecture de la Prairie School. »

À l’intérieur, l’intérieur se courbe d’un côté pour se connecter à l’atrium voisin, tandis que la boutique du musée, les galeries et les espaces communautaires se trouvent de l’autre.

Un long escalier en bois et une ouverture à double hauteur, qui reprennent la même courbe du bâtiment, relient les deux niveaux.

« Après avoir passé sous le profond cantilever du Pavillon Hawks, les visiteurs entreront dans un atrium imposant et lumineux qui unit l’histoire architecturale du musée à un escalier central en pente douce qui s’élève pour former une extension de l’atrium en verre conçu par Norman Foster dans le cadre de l’agrandissement du musée en 1994 », a déclaré l’équipe

Snøhetta ajoute une série de sculptures récupératrices de pluie au musée d’Austin

La rénovation a réorienté l’entrée du musée pour créer une expérience plus « accueillante », selon l’équipe.

« Notre réexamen complet des terrains du musée, des intérieurs existants et du nouveau bâtiment contribue à créer une entrée plus attrayante pour le nombre croissant de personnes qui visitent le musée », a déclaré Craig Dyker, associé fondateur de Snøhetta.

« Notre objectif a été de fournir un lieu harmonieux pour les invités, l’art et les rassemblements qui deviendra un vecteur d’inspiration et de créativité. »

Ruelle Poyner Macchietto Architecture est basé à Omaha et a été fondé en 1987.

D’autres extensions et rénovations récentes de musées aux États-Unis incluent la refonte du campus du Blanton Museum of Art à Austin et un ajout en acier Corten à un musée du Texas par Page Southerland Page.

La photographie est de Nic Lehoux

Crédits du projet :

Neige: Craig Dykers, Michelle Delk, Aaron Dorf, Kate Larsen

Architecture de l’allée Poyner Macchietto : Michael Alley, Albert Macchietto,

Chef de projet: Avis d’Anser

Ingénieur en structure : MKA

Ingénieur en structure responsable : Thompson Dreessen & Dorner

Ingénieur MEPFP, A/V, Télécom, documentation LEED : Ingénierie Morrissey

Ingénieur civil: Olsson

Conseil en façade : Devant

Conception d’éclairage spécialisé, Acoustique : Arup

Durabilité, analyse énergétique, administration LEED : A10

Agent de mise en service : Modèle de branche

Entrepreneur général : Groupe Kiewit Bâtiment