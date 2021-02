Quelqu’un a alerté Lady Whistledown. Regé-Jean Page, qui incarne Simon Basset, duc de Hastings sur le hit de Netflix « Bridgerton », a animé le « Saturday Night Live » de ce week-end et certaines des femmes membres de la distribution n’ont pas pu contenir leur excitation.

Aidy Bryant (ayant abandonné ses cornrows de Ted Cruz Cancun) a interrompu de manière ludique le monologue de l’acteur pour annoncer qu’elle serait sa liaison « SNL », « une escorte personnelle pour tous vos besoins personnels. » «Tout ce dont vous avez besoin – de l’alcool, un massage», proposa-t-elle, adoptant nerveusement un peu d’accent britannique.

Mais Bryant n’était pas le seul joueur « SNL » à essayer de tirer le vieux truc de liaison. Entrez Ego Nwodim offrant ses services avec une révérence à Page.

« Vous pouvez tous les deux vous détendre, » insista Page. « Je ne ressemble en rien à mon personnage le duc. »

Une nouvelle histoire d’amour pour ‘Bridgerton’: Show révèle l’intérêt amoureux de Lord Anthony pour la saison 2

Depuis Cancun à ‘Live from New York’: Ted Cruz reçoit un traitement ‘SNL’

Regardant la caméra alors que la musique séduisante commençait à jouer, il continua. « En fait, je suis assez timide … C’est difficile pour moi de parler de moi parce que, enfin, je veux surtout écouter. » Page a ensuite pris une gorgée de snifter qui a mis les dames chaudes et dérangées.

« OK, c’est dangereux », a plaisanté Nwodim.

« Ouais, ouais, nous sommes juste de grands fans du duc et du ‘Bridgerton’ et de voir vos fesses », a déclaré Bryant.

Après que Page ait taquiné les femmes en chantant « Unchained Melody », Chloe Fineman est apparue habillée comme l’amoureux du duc, Daphne Bridgerton.

Plus tard dans la série, « SNL » a revisité la série Netflix avec Fineman dans le rôle de l’actrice qui joue Daphné, Phoebe Dynevor. Elle et Page, qui jouait lui-même, avaient besoin de rencontrer des coordinateurs d’intimité avant de tourner une scène d’amour. Alors que leur coordinateur habituel n’était pas disponible, Richie (Mikey Day) et son neveu, Randy (Pete Davidson), étaient là pour aider. Apparemment, ils « ont pris un Zoom et ont été certifiés pour faire toutes les scènes de sexe ».

Ils étaient aussi mauvais que cela puisse paraître, avec des vêtements de protection qu’ils pensaient propres.

Dommage qu’ils aient également constitué l’équipe de maquillage corporel.

«Ai-je l’air fatigué?»:Kenan Thompson a jeté entre les côtes pour filmer « SNL » et sa nouvelle sitcom

Je ne peux pas attendre pour ‘Bridgerton’ Saison 2? Nous regardons les livres de Julia Quinn pour d’éventuels spoilers