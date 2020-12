Samedi soir, la star de « Dune » Timothée Chalamet est montée sur le ring lors de la bataille publique contre Warner Bros.

Le studio a annoncé plus tôt ce mois-ci que tous ses principaux films 2021 sortiraient sur HBO Max le même jour que les salles de cinéma, en réponse à la fermeture paralysante du théâtre pendant la pandémie COVID-19. Des cinéastes comme Patty Jenkins (« Wonder Woman 1984 »), Christopher Nolan (« Tenet ») et Denis Villeneuve (« Dune ») – qui ont tous réalisé de nouveaux films Warner Bros. – ont depuis exprimé leur scepticisme quant au pivot du streaming, craignant pourrait sonner le glas du théâtre.

Bien qu’il n’ait pas parlé directement du sujet, Chalamet a apparemment exprimé son soutien à la société de production « Dune » Legendary Entertainment, qui pourrait maintenant poursuivre Warner Bros. pour l’accord sans précédent avec HBO Max. Le joueur de 24 ans portait un sweat à capuche légendaire sombre avec le logo de la société de production à la fin de l’épisode « SNL » de samedi, donnant un bref discours sur la façon dont nous devrions tous être gentils les uns envers les autres.

‘Saturday Night Live’:Timothée Chalamet est le coronavirus littéral, Harry Styles en débuts attachants

« Oh oh, Timothée Chalamet a terminé #SNL dans un sweat à capuche légendaire », a écrit l’utilisateur @ThomasSteffler. « Vous avez terminé, HBO Max. »

« Timothée Chalamet sous-sucrant Warner Bros en portant un sweat à capuche légendaire fermant SNL est une humeur », utilisateur Maslolz a écrit.

Chalamet, qui a accueilli « SNL » avec l’invité musical Bruce Springsteen et le E Street Band, est la star de la prochaine épopée de science-fiction « Dune », une adaptation du roman classique de Frank Herbert de 1965. Le film de 165 millions de dollars présente un casting de stars comprenant Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem et Jason Momoa, et suit un jeune prince (Chalamet) contraint de prendre sa place dans une guerre entre deux familles royales galactiques. Le film est réalisé par Villeneuve (« Arrivée »), qui a condamné Warner Bros., dans un éditorial cinglant dans Variety la semaine dernière.

« Dune » est l’un des 17 films que Warner Bros. prévoit de sortir sur HBO Max pour une fenêtre de 31 jours, avec « The Suicide Squad », « The Matrix 4 » et « In the Heights ».

Plus de Timothée Chalamet:L’acteur révèle une expérience de protestation « fondamentale » et parle de Lily-Rose Depp en train d’embrasser des photos