Timothée Chalamet a charmé ses débuts dans « Saturday Night Live ».

La star de « Little Women » a animé l’épisode de samedi, dans lequel il a fait équipe à plusieurs reprises avec le membre de la distribution Pete Davidson jouant des rappeurs de TikTok et des fans de sport passionnés, et a remporté un succès viral potentiel avec la chanson country idiote « Tiny Horse ».

Dans l’un des moments les plus mémorables de la nuit, Chalamet, 24 ans, joue une véritable cellule de coronavirus, dans un croquis intitulé « Un Noël de la famille Rona ». Le croquis suit une famille de molécules COVID-19 à la maison pour les vacances, célébrant leurs réalisations dans l’infection de la Maison Blanche et des campus universitaires. Chalamet incarne un fils virulent qui menace de se faire vacciner et déplore que ses parents l’aient négligé lors de la deuxième vague.

«Si vous ne recommencez pas à infecter, votre carrière est terminée», lui dit son père (Beck Bennett). « Tu vas finir comme ces virus échoués sur » Danse avec le SRAS « . »

« Hé, je suis juste les ordres de séjour à la maison (Andrew) Cuomo! » Dit Chalamet.

« Vous ne parlez pas de Cuomo dans cette maison! » rétorque son père. « Vous savez très bien que le président Trump est le seul à veiller sur nous! Nous ne serions pas encore ici sans Trump! »

Plus tard dans l’épisode, Chalamet s’est fait passer pour l’ancien chanteur des One Direction Harry Styles, dans un sketch usurpant la célébrité récente de la chanteuse Dionne Warwick (Ego Nwodim) sur Twitter. Parmi les autres invités de la simulation de talk-show de jour de Warwick figuraient Davidson, jouant un ami de longue date Machine Gun Kelly, Melissa Villaseñor dans le rôle de Billie Eilish et la star de cette année Chloe Fineman, jouant une version vertigineuse de Chalamet qu’elle a perfectionnée sur les réseaux sociaux.

« Je suis en quelque sorte un homme de mode sensuel », a déclaré Chalamet en tant que Styles. « Vous pourriez dire que je » fais ça « pour tout le monde. »

Chalamet a ouvert l’épisode avec un monologue génial sur ses racines new-yorkaises, révélant que sa mère est apparue une fois en extra sur « SNL » dans le sketch emblématique « Massive Head Wound Harry » avec Dana Carvey.