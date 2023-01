SNL: Sharon Stone dans la performance de Sam Smith: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Will Heath/NBC

Inclinez-vous devant la reine ! de Sharon Stone son nom était sur toutes les lèvres après sa surprise — et déconcertant — apparition sur Saturday Night Live. La magnifique actrice de 64 ans a choqué les fans lors d’un invité musical de Sam Smith performance de son nouveau single “Gloria”, alors qu’elle était allongée sur une chaise pendant toute la chanson jusqu’à sa fin, lorsqu’elle se leva lentement et regarda au loin. Ressemblant à un milliard de dollars dans un bustier doré étincelant, le Instinct primaire L’icône a immédiatement commencé à être tendance en ligne.

Alors que de nombreux fans se sont interrogés sur la raison de la mise en scène évidente de Sam par Sharon, quelques-uns ont conclu que l’actrice était le chef de file du film de 1999. Gloriaun remake de Jean Cassavetes’ film du même nom. Peu importe la cause, c’était certainement un spectacle bizarre à voir, car elle était entourée d’une chorale de chanteurs en robe.

Sharon s’est également assurée de bien utiliser son temps au Studio 8H, car elle est apparue dans un sketch avec l’animateur de l’émission, Place Aubrey, qui prenait la relève pour la première fois. Sharon l’avait fait elle-même en 1992, lorsqu’elle était devenue célèbre grâce à Instinct primaire. Dans le sketch, une parodie en noir et blanc de films noirs classiques, Sharon a joué la mère d’Aubrey, qui a une affinité pour les détectives plus âgés.

“Quand je rencontre un homme avec des lunettes de cataracte et un pantalon jusqu’à la poitrine, je suis éperdu”, a déclaré le personnage d’Aubrey à un détective joué par James Austin Johnson. Elle a ajouté: “J’aime la façon dont leurs baisers ont le goût d’une toux, comment ils ne trouvent pas leurs lunettes …” Sharon est alors entrée et a dit qu’elle avait également trouvé le détective comme une “petite collation délicieuse”. Cependant, ce n’était pas de chance pour les deux dames, car le détective a rapidement été tué. Voir au dessus!

Pendant ce temps, Sharon n’était pas la seule célébrité à avoir planté le spectacle. Les Propriété Frères Jonathon et Drew Scottet Tony Hawk arrêté par le Studio 8H pour participer à un croquis de Miss Univers, qui a été tiré d’un mème viral des concurrents criant le nom de leur patrie. Incarnant les juges du concours de beauté, les stars de HGTV et la légende du skateboard ont surpris les fans et fait tomber la baraque ! Vérifiez-le ici.

