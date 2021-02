Les stars de « Saturday Night Live » Kate McKinnon et Aidy Bryant ont dépeint les sénateurs Lindsey Graham et le barbu Ted Cruz dans le sketch d’ouverture de l’émission, brouillant le procès de destitution qui vient de s’achever de l’ancien président Donald Trump.

Le sénateur Graham de McKinnon a dansé de joie après l’acquittement qui a eu lieu plus tôt dans la journée, alors qu’il était interviewé par Tucker Carlson (Alex Moffat) de Fox News.

« Le procès est terminé et maintenant nous pouvons aller au-delà de cela et nous concentrer sur certains problèmes sérieux – c’est enfermer Hillary (Clinton) et libérer la belle Britney Spears », a déclaré Graham.

« L’important, c’est que les gentils ont gagné, encore une fois », a déclaré Graham, tirant le sénateur Cruz de Bryant devant la caméra.

‘Drunk Tom Brady’ sur ‘SNL’:Beck Beckett utilise le trophée Lombardi pour ouvrir la bière sur ‘Weekend Update’

‘Tu n’es pas seul’:Regina King, l’hôte de « SNL », victime de la catastrophe capillaire de Gorilla Glue, demande une indemnisation légale

Quand Carlson de Moffat a dit: « Puis-je dire, la barbe fonctionne? » Cruz de Bryant a répondu: « Eh bien, tu serais le premier. »

Les deux sénateurs ont tenté de féliciter les avocats de la défense de Trump alors que le sketch passait aux rediffusions des faux pas passés de l’équipe juridique.

L’avocat Bruce Castor (Mikey Day) est apparu sur le parquet du Sénat en disant: « Je tiens à m’excuser de ne pas avoir été préparé la dernière fois que je suis venu ici, ma femme a acheté du décaféiné. Mais je promets de me rattraper maintenant. »

Kate McKinnon: Nous rappelle que rien ne fonctionne en Amérique dans le premier « SNL » de 2021

Il a ensuite fait une série de faux pas, a fait l’éloge de l’accusation et a annoncé: «Je l’ai écrasé», avant de donner la parole à son collègue avocat Michael van der Veen (Pete Davidson).

« C’est la pire chose qui soit arrivée à la Chambre en quelques semaines », a déclaré van der Veen de Davidson à propos du procès. « Et maintenant, la Chambre veut inviter des témoins à propos de Zoom? Zoom? Je ne peux pas me permettre Zoom. Pensez-vous que je suis payé pour ça?

«Si vous pensez que Donald Trump a dit que le mot« combat »était un crime, je vous invite à regarder cette cassette», a déclaré van Der Veen de Davidson, en lisant un clip mettant en vedette une série de personnages de films disant «combat» – y compris Minions et Jar Jar Binks .

Le dernier invité était le sénateur Mitch McConnell (Beck Bennett), qui s’est effondré à propos de Trump et a admis: « Je pense qu’il est coupable comme l’enfer. Et la pire personne que j’ai jamais rencontrée. Et j’espère que chaque ville, comté et état le verrouille) Ahhh, mon Dieu, ça faisait du bien. Je tiens ça dans mon cou depuis quatre ans. «

‘Ceci est un moment’:La star de Bridgerton, Regé-Jean Page, sera l’hôte de SNL, Bad Bunny retenu comme invité musical