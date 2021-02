Les stars de « Saturday Night Live » Kate McKinnon et Aidy Bryant ont dépeint les sénateurs Lindsey Graham et le barbu Ted Cruz dans le sketch ouvert à froid de samedi, brochant le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump qui vient de s’achever.

Le sénateur Graham de McKinnon a dansé de joie sur l’acquittement qui a eu lieu plus tôt dans la journée, tout en étant interviewé sur « Tucker Carlson Tonight » de Fox News (avec Alex Moffat comme animateur Tucker Carlson).

« Le procès est terminé et maintenant nous pouvons passer au-delà de cela et nous concentrer sur certains problèmes graves – c’est enfermer Hillary et libérer la belle Britney Spears », a déclaré Graham.

« L’important, c’est que les bons gars ont gagné, encore une fois », a déclaré Graham, tirant le sénateur Cruz de Bryant dans le cadre.

Quand Carlson de Moffat a dit: « Puis-je dire, la barbe fonctionne? » Cruz de Bryant a répondu: « Eh bien, tu serais le premier. »

Les deux sénateurs ont tenté de féliciter les avocats de la défense du procès de destitution de Trump alors que le sketch passait à des rediffusions de faux pas passés par l’équipe juridique.

L’avocat Bruce Castor (Mikey Day) est apparu sur le parquet du Sénat en disant: « Je tiens à m’excuser de ne pas avoir été préparé la dernière fois que j’étais ici, ma femme a apporté du décaféiné. Mais je promets de me rattraper maintenant. »

Il a ensuite fait une série de faux pas, a fait l’éloge de l’accusation et a annoncé: «Je l’ai écrasé», avant de donner la parole à son collègue avocat Michael van der Veen (Pete Davidson).

« C’est la pire chose qui arrive à la Chambre en quelques semaines », a annoncé Van der Veen de Davidson à propos du procès. « Et maintenant, la Chambre veut inviter des témoins à propos de Zoom? Zoom? Je ne peux pas me permettre Zoom. Pensez-vous que je suis payé pour ça? »

«Si vous pensez que Donald Trump a dit que le mot« combat »était un crime, je vous invite à regarder cette cassette», a déclaré van Der Veen de Davidson, en lisant un clip mettant en vedette une série de personnages de films disant «combat» – y compris Minions et Jar Jar Binks .

Le dernier invité était le sénateur Mitch McConnell (Beck Bennett), qui s’est effondré à propos de Trump en admettant: « Je pense qu’il est coupable comme l’enfer. Et la pire personne que j’aie jamais rencontrée. Et j’espère que chaque ville, comté et état le verrouillera. . Ahhh, mon Dieu, ça faisait du bien. Je tiens ça dans mon cou depuis quatre ans. «