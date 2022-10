“SNL” se moque à froid de ce qui fait “claquer” les Américains comme la remarque “Armageddon nucléaire” de Biden et Elon Musk

“Saturday Night Live” ce week-end s’est concentré sur l’état tendu du pays avec une ouverture froide centrée autour d’un jeu télévisé intitulé “Alors vous pensez que vous ne craquerez pas?”

L’animateur du jeu télévisé (Bowen Yang) a mentionné de vrais gros titres aux candidats dans le sketch jusqu’à ce qu’ils tombent inévitablement en panne d’une manière ou d’une autre.

« As-tu remarqué que tout le monde autour de toi est en colère et fou ? Yang a demandé en haut du croquis avec un sourire d’animateur de jeu télévisé. “Les gens flippent à Target, les coups de couteau sont de retour et la seule chose qui peut nous remonter le moral est de regarder une émission sexy sur Jeffrey Dahmer.”

La première candidate (Heidi Gardner), que Yang a décrite comme l’une des quatre seules “personnes en Amérique qui n’ont pas encore craqué”, a été lue de plus en plus concernant les nouvelles concernant une menace nucléaire potentielle de la Russie et la capacité du président Biden à y faire face.

“Jeudi, Biden a déclaré que nous étions plus proches de l’Armageddon nucléaire que nous ne l’avons été en 60 ans”, a déclaré l’animateur.

Lorsque le personnage de Gardner a répondu, “je ne sais pas où mettre ça dans mon cerveau mais j’aime Biden”, Yang lui a rappelé sadiquement l’âge de Biden.

“Quand Joe Biden est né, nous n’avions pas d’autoroutes”, a déclaré Yang, ajoutant que le président n’a eu son premier ordinateur qu’à l’âge de 53 ans.

Il a ensuite diffusé un véritable clip vidéo de Biden sur ’60 Minutes “parlant de son” acuité mentale “.

“Comment diriez-vous que votre concentration mentale est?” l’intervieweur de “60 Minutes” demande dans le clip avant que Biden ne réponde: “Oh, c’est concentré.” Il rit alors et marmonne, puis : “Je pense que c’est – je n’ai pas – regarde.”

Le croquis passe ensuite à Gardner qui boit furieusement un verre de vin.

Une deuxième candidate (Chloe Fineman) a atteint son point de rupture (au cours duquel le faux jeu télévisé lui a permis de frapper un agent de bord en clin d’œil aux récentes explosions de passagers mécontents) après avoir été informée de l’allégation d’avortement de Hershel Walker, 86% des enfants disent que leur le travail de rêve est d’être un influenceur des médias sociaux et que Chris Pratt joue Mario dans le nouveau film d’animation.

Le troisième concurrent (Kenan Thompson) a craqué juste après avoir entendu le nom “Elon Musk”.

“Cet homme doit fermer sa gueule !” cria un Thompson furieux. “Mec riche qui parle d’aller sur Mars, eh bien emmenez votre a– sur Mars alors !”

Le dernier concurrent (Davon Walker) n’a pas été dérangé par la nouvelle que 401k sont en baisse de 20% ou que la société Mars a annoncé qu’au “nom de l’inclusivité”, le M&M orange a de l’anxiété, mais il a commencé à stresser lorsque l’hôte a apporté up Ye, l’ancien rappeur connu sous le nom de Kanye West.

“Ça va, j’aime toujours sa musique”, a déclaré le personnage de Walker en respirant profondément après que l’hôte ait déclaré que Ye avait qualifié les fans de Lizzo de “démoniaques”.

L’animateur a poursuivi : “Kanye West a également récemment ouvert une école privée”, incitant Walker à dire : “Ok, c’est cool, ouais, c’est bien, non.”

Puis l’hôte a dit, “et il dit qu’il n’a jamais lu un livre de sa vie.”

Walker, qui est noir, a finalement perdu son sang-froid, après que l’animateur lui ait montré une photo du t-shirt controversé “White Lives Matter” de Ye qu’il portait lors d’un défilé de mode à Paris la semaine dernière.

Brendan Gleeson a animé l’épisode et son “La co-vedette des Banshees of Inisherin, Colin Farrell, est intervenue pendant son monologue pour partager une chanson avec lui.

Willow Smith était l’invitée musicale.