SNL s’attaque à #FreeBritney, la saga Ted Cruz Cancun et les scandales d’Andrew Cuomo dans sa nouvelle ouverture à froid

Aidy Bryant joue un Ted Cruz buvant un verre dans un t-shirt «Vacances en famille à Cancun 2021».

Cette semaine, Saturday Night LiveL’ouverture froide a visé le sénateur du Texas Ted Cruz pour son voyage à Cancun, au Mexique, tandis que des millions d’électeurs de Cruz étaient sans électricité ni eau dans des conditions glaciales après qu’une tempête hivernale a frappé le Texas.

Un Cruz honteux, joué par Aidy Bryant, a rejoint Britney Spears de Chloe Fineman dans un talk-show appelé Oups, vous l’avez fait à nouveau pour s’excuser pour le voyage, qui a dégénéré en scandale à part entière après que le sénateur photographié à l’aéroport le mercredi.

«Je ne suis pas bronzé», dit Bryant à Fineman alors qu’il prend place sur scène avec une valise à la remorque. «Je me suis juste pleuré en rouge sur mes compatriotes Texans. Et c’est pourquoi je bois en leur honneur.

L’émission a également usurpé la tentative de Cruz d’expliquer le voyage jeudi en publiant une déclaration blâmant ses filles, qui, selon lui, «ont demandé à faire un voyage avec des amis». (Des textes obtenus par le New York Times de l’épouse de Cruz, Heidi, jettent un doute sur cette histoire.)

Permettez-moi de vous demander ceci », dit Bryant dans le sketch. «Un lâche aurait-il le cojones blâmer ses actions sur ses jeunes filles?

Fineman’s Spears, naturellement, ne prend pas bien cette explication: «En tant que quelqu’un qui a souvent été blâmé pour les problèmes des autres à un jeune âge, peut-être laisser vos filles en dehors de cela parce que cela pourrait vraiment leur déranger la tête», dit Fineman.

Spears a été à l’honneur ce mois-ci après la sortie du documentaire Framing Britney Spears, qui examine les luttes personnelles de Spears, le mouvement #FreeBritney et la tutelle de Spears.

Ces luttes sont référencées à divers moments tout au long du sketch: le talk-show fictif est sponsorisé par l’application Notes, une référence aux excuses publiées par l’ancien partenaire de Spears, Justin Timberlake plus tôt ce mois-ci, et à un autre moment, Fineman regarde attentivement l’écran tout en un hashtag #FreeBritney clignote à l’écran pendant une seule image.

«Cherchez-vous à publier des excuses boiteuses avec 20 ans de retard?» Fineman demande dans l’annonce. « Parcourez les mouvements avec l’application Notes. »

Rejoindre Bryant, le prochain invité à une tournée d’excuses pour un talk-show est le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, en proie au scandale de Pete Davidson.

Cuomo a récemment été critiqué pour avoir mal compté les décès de Covid-19 dans des maisons de retraite et menacé de «détruire» un membre de l’assemblée de New York, entre autres, et il faut une certaine incitation de Fineman avant qu’un Davidson réticent marmonne des excuses.

Après une autre question de Fineman, Cuomo de Davidson se lance rapidement dans une attaque contre le maire de New York, Bill de Blasio, qui a appelé à une enquête du ministère de la Justice sur la réponse à la pandémie de Cuomo.

«Qu’est-ce que cette chienne oiseau a dit de moi? Davidson fait rage. «Je vais l’enterrer dans la plus haute tombe que cette ville ait jamais vue. Je vais embaucher un clochard pour Rick Moran, c’est qu’il pense qu’il est de retour dans le pré-K universel. (Moranis a été frappé par quelqu’un qui passait devant lui sur le trottoir à New York l’année dernière.)

Bryant tente également de sympathiser avec Davidson, avant d’être abattu.

«Ne vous associez pas à moi», dit Davidson à Bryant. « Nous ne sommes pas pareils. Je suis un homme, tu es un clown. Et si vous me dérangez, je vous enverrai dans un hôpital de clown. Et quand tu mourras, je ne compterai pas ton corps.

«Vous ne devriez pas non plus, merci», répond Bryant.

Le dernier invité de l’émission est une Cecily Strong indignée en tant qu’ancienne Le mandalorien l’acteur Gina Carano, qui invite Fineman à «expliquer ce que j’ai mal fait».

Carano a été renvoyé de l’émission plus tôt ce mois-ci pour des publications transphobes et antisémites sur les réseaux sociaux, dont une qui comparait l’expérience d ‘«être conservateur en ce moment à une personne juive pendant l’Holocauste», selon Emily VanDerWerff de Vox.

«Ecoutez, je n’aurais jamais fait cette comparaison nazie si j’avais su que tout le monde allait être un tel nazi à ce sujet», dit Strong.

Après une dernière tentative de Cruz de Bryant pour trouver quelqu’un avec qui sympathiser – Strong l’abat comme « un tas de soupe … si vous vous comparez à moi, je vais vous faire exploser dans les déserts les plus éloignés de Tatooine » – Fineman offre une prière fermez le spectacle.

«Je prie pour que vous soyez tous sains d’esprit et en bonne santé», dit-elle, «et que vous soyez avec des gens qui vous font vous sentir aimé. … et en direct de New York, c’est samedi soir!