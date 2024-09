SNL remplace 3 membres du casting licenciés par Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline

De grands changements se profilent à l’horizon pour Samedi soir en directqui a désormais supprimé trois comédiens de son casting et ajouté trois nouveaux venus pour la 50e saison historique qui débutera le 28 septembre.

Trois nouveaux comédiens – Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline – ont été ajoutés au casting principal de la série. Parallèlement, trois acteurs déjà présents – Marcello Hernandez, Michael Longfellow et Devon Walker – sont promus au casting principal, tandis qu’un quatrième, Chloe Troast, ne reviendra pas après seulement une saison dans la série.

Les acteurs principaux sont considérés comme des acteurs principaux une fois qu’ils atteignent leur troisième saison, mais beaucoup ne dépassent pas la première ou la deuxième. Troast a annoncé sur Instagram qu’on ne lui avait pas demandé de revenir dans la série pour la 50e saison : « J’aurais aimé y retourner pour être avec tous les amis incroyables que je me suis faits là-bas, je me sentais vraiment comme à la maison. Mais ce n’était pas prévu », a-t-elle écrit.

En plus de Troast, les membres du casting Punkie Johnson et Molly Kearney ont également été priées de ne pas revenir pour la 50e saison. Alors que Kearney, la première membre non binaire du casting de la série, a déclaré qu’elle était « tellement reconnaissante » de son temps passé dans la série, Johnson a déclaré que même s’il n’y avait « aucun ressentiment » concernant son départ, elle « n’avait pas vraiment l’impression d’être à sa place », donc se séparer de la série était « une chose mutuelle ».

Quant aux nouveaux visages qui rejoindront l’émission dans la saison à venir, ils viennent d’horizons très divers de la comédie. Ashley Padilla, membre de la Les Groundlings troupe de sketches, a fait des apparitions sur Limitez votre enthousiasme et NBC Cour de nuit.

Jane Wickline, une Tiktoker avec un public assez conséquent, joue souvent différents personnages dans ses propres vidéos de sketchs et dans le cadre de l’émission humoristique TikTok Staplesview.

Et l’humoriste Emil Wakim a ouvert pour Roy Wood Jr., Nikki Glaser et Hasan Minhaj et a fait ses débuts à la télévision. début sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon en 2022. Son matériel comprend un peu à propos d’Israël et de la Palestinecomme le dit en plaisantant le comédien libano-américain, il « ressemble aux deux camps » du conflit.

SNL revient plus tard ce mois-ci, juste à temps pour couvrir les dernières semaines de la course à la présidence. Maya Rudolph devrait reprendre son rôle de Kamala Harris et James Austin Johnson devrait continuer à imiter Donald Trump, mais on ne sait pas encore qui jouera le rôle de vice-président, JD Vance ou Tim Walz. Steve Martin, immédiatement suggéré par les fans en raison de sa ressemblance avec le gouverneur du Minnesota, a publiquement refusé le rôle car, comme il l’a dit, « je ne suis pas un imitateur ».

Le Daily Beast a suggéré que Paul Giamatti, Lewis Black et Danny DeVito pourraient jouer Walz, et que Aidy Bryant, Taran Killam et Zach Galifianakis pourraient jouer Vance. Le sénateur de l’Ohio semble être un rôle convoité par le comédien Tim Heidecker, qui a enregistré une cassette d’audition pour incarner Vance (avec un trait d’eye-liner prononcé) pour tenter de décrocher ce rôle.