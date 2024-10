‘SNL’ plaisante sur Diddy et Daniel Day-Lewis dans la mise à jour du week-end

Dans « Weekend Update », les animateurs Michael Che et Colin Jost se sont attaqués à certains des plus gros frappeurs d’Hollywood, comme l’oscarisé Daniel Day-Lewis et le rappeur Diddy.

Le Che a visé le rappeur Sean « Diddy » Combs, accusé de trafic sexuel et d’agression sexuelle. « Il a été rapporté que les États-Unis ont créé 245 000 nouveaux emplois. Malheureusement, ils étaient tous des « accusateurs de Diddy » », a déclaré le Che.

« Il a été annoncé que l’affaire de trafic sexuel de Sean ‘P Diddy’ Combs avait été confiée à un nouveau juge », a ajouté le Che. « [A judge] que Diddy espère que c’est cool avec les viols. Jost a ajouté: « Il a été rapporté que Diddy avait invité un jour le prince Harry et le prince William à l’une de ses soirées, mais ils n’y sont pas allés. »

Jost, se moquant de l’implication documentée d’un autre membre de la famille royale avec Jeffrey Epstein, a déclaré : « Avant que Diddy n’ait pu finir d’écrire l’invitation, le prince Andrew était là. »

Jost a également rapporté le célèbre retour au métier de Daniel Day-Lewis. Day-Lewis sort de sa retraite de sept ans pour tourner un nouveau film. Jost a déclaré : « Et vous ne le croirez pas. Il s’agit de « Shrek 6 ». » Le triple lauréat d’un Oscar jouera en fait dans le premier film de son fils Ronan Day-Lewis. Le film s’intitule « Anémone ».

Qu’il s’agisse d’acteurs anglais ou d’hommes d’affaires anglais, le Che s’est penché sur la dernière entreprise du milliardaire Richard Branson. Che a rapporté : « Richard Branson a lancé une nouvelle université en ligne gratuite pour les personnes dyslexiques. Vous pouvez le vérifier sur www.wDyslexiacom. », dit-il avec un sourire narquois.

Le comédien Nate Bargatze est l’animateur de cet épisode, avec Coldplay comme invité musical.

Regardez la mise à jour du week-end ci-dessous.