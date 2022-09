‘SNL’ perd 3 autres membres de la distribution après la sortie du producteur Lindsay Shookus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Saturday Night Live” a perdu trois autres membres de la distribution.

Alex Moffat, Melissa Villaseñor et Aristotle Athari rejoignent la liste croissante des personnes qui ont quitté la série avant la saison 48.

Moffat et Villaseñor ont été ajoutés au casting de “SNL” en 2016. Athari a rejoint l’émission de sketchs comiques en tant que joueur vedette en 2021, ne durant qu’une saison.

À partir de maintenant, le casting de retour devrait inclure Michael Che, Mikey Day, Andrew Dismukes, Chloe Fineman, Heidi Gardner, James Austin Johnson, Punkie Johnson, Colin Jost, Ego Nwodim, Chris Redd, Sarah Sherman, Cecily Strong, Kenan Thompson et Bowen. Yang.

LE PRODUCTEUR ‘SNL’ LINDSAY SHOOKUS QUITTE LE SPECTACLE APRÈS 20 ANS: ‘FOREVER GRATEFUL’

La nouvelle de trois autres membres de la distribution qui quittent la série survient après que la productrice senior Lindsay Shookus a annoncé sa sortie après 20 saisons.

“Après 20 saisons à Saturday Night Live (et 415 émissions en direct – j’ai compté !), j’ai décidé d’abandonner la vie nocturne sauvage et de passer à autre chose”, a-t-elle écrit dans une longue légende d’une photo d’elle sur Positionner.

Shookus a poursuivi: “Quand j’ai commencé en 2002, j’étais un bébé de Buffalo, NY qui ne connaissait rien à l’entreprise, sauf que je voulais tellement en faire partie d’une manière ou d’une autre. J’ai trouvé ma place à SNL, et je ‘ai passé les deux dernières décennies à développer les amitiés et les souvenirs les plus incroyables aux côtés de personnes vraiment brillantes et talentueuses.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La native de New York a ajouté qu’elle avait rencontré son ex-mari et ancien producteur de “SNL” Kevin Miller, avec qui elle partage une fille, Maddie, grâce à son travail dans la série.

“Qu’est-ce qui pourrait être un plus grand cadeau de mon temps à l’émission que ma fille douce et drôle qui rend chaque jour plus lumineux”, a écrit Shookus.

Les membres de la distribution Pete Davidson, Kate McKinnon, Aidy Bryant et Kyle Mooney ont fait leurs adieux à la série lors de la finale de la saison 47.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Rob Schneider a récemment exprimé son opinion sur le moment où il a su que “Saturday Night Live” était “terminé”.

L’ancien de “SNL”, âgé de 58 ans, a déclaré à l’animateur de podcast Glenn Beck qu’il croyait que la célèbre élection présidentielle américaine post-2016 était ouverte à froid dans laquelle McKinnon a interprété “Hallelujah” de Leonard Cohen alors qu’Hillary Clinton était la perte de la série de sketchs comiques de NBC.

“Je déteste chier dans ma propre émission”, a déclaré la star de “Deuce Bigalow: Male Gigolo” lors d’une apparition sur “The Glenn Beck Podcast”.

Il a poursuivi : “Quand Hillary Clinton a perdu, ce qui est compréhensible. Ce n’est pas exactement la personne la plus sympathique dans la pièce. Et puis quand Kate McKinnon est sortie sur ‘Saturday Night Live’ dans l’ouverture froide et tout ça, et elle a commencé à s’habiller comme Hillary Clinton, et elle a commencé à jouer “Hallelujah”. J’ai littéralement prié : ‘S’il vous plaît, faites une blague à la fin.’

“‘Ne fais pas ça. S’il te plaît, ne descends pas là-bas.’ Et il n’y avait pas de blague à la fin, et je me suis dit : ‘C’est fini. C’est fini. Ça ne reviendra pas.'”

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.