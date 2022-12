‘SNL’ parodie la campagne géorgienne de Herschel Walker dans Sketch – Hollywood Life

Voir la galerie





Saturday Night Live a mis en lumière la course au siège du Sénat américain de Géorgie, au début de l’épisode du 3 décembre. Dans le croquis, Kenan Thompson joué Marcheur Herschelqui dans la vraie vie, a fait la une des journaux pour ses récents commentaires sur le fait d’être un vampire et un loup-garou pendant sa campagne, alors qu’il rencontrait des sénateurs républicains pour parler de l’élection de mardi. Mikey jour a également joué Sen. John Cornyun républicain du Texas, dans le froid ouvert.

Herschel Walker et son équipe se réunissent pour élaborer une stratégie pour le second tour des élections en Géorgie pic.twitter.com/thAPFLh0rm – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 4 décembre 2022

“Herschel, les mi-parcours n’étaient pas la vague rouge que nous espérions, mais nous pensons que vous pouvez gagner ce mardi”, a déclaré Mikey à Herschel de Kenan. “Oui, la priorité maintenant est de sortir le vote parce que vous avez ce gros second tour à venir”, Cécile Fortequi jouait le sénateur. Marsha Blackburnun républicain du Tennessee, a alors répondu.

“Eh bien, je suis bon à ceux-là. Mes ex-femmes ont dit que tout ce que je fais, c’est m’enfuir », a ajouté Herschel de Kenan avant que la discussion ne se poursuive pour inclure la course serrée de Herschel contre Sen. Raphaël Warnock.

« Ce ruissellement est vraiment important, Herschel. Nous pourrions vraiment utiliser une victoire en ce moment », a ajouté Mikey’s John. “Vous pouvez compter sur moi”, a répondu Herschel de Kenan. “Je suis venu mâcher le cul et donner un coup de pied au chewing-gum et je n’ai plus de gugglebum.”

“Peut-être que dans la poussée finale, faisons profil bas et concentrons-nous sur le message”, a déclaré Martha de Cicely avant que Herschel de Kenan ne réponde à nouveau : “Exactement. Tout comme Kanye.

Cicely se montra alors inquiète. “Non non!” s’exclama-t-elle.

L’inquiétude des sénateurs à propos du candidat républicain s’est accrue lorsqu’il a ensuite déclaré qu’il se pencherait sur “les vampires, les loups-garous” et “cet effrayant petit gecko Geico”. Ils ont finalement décidé d’aller avec leur plan B, qui suggérait James Austin Johnson en tant que chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell mettre Herschel dans une pièce sécurisée et verrouiller la porte. “Ce n’est que pour quelques jours”, a déclaré James ‘Mitch avant le début officiel de l’émission avec le générique d’introduction.

Une fois la politique SNL ouverture diffusée, les fans de l’émission se sont rapidement rendus compte Twitter pour partager leurs réflexions sur la «précision» de certaines d’entre elles. “Tellement bon et malheureusement précis”, a écrit un fan tandis qu’un autre a critiqué de manière constructive certains des principaux acteurs du sketch. « Le potentiel est là pour que ce soit un super sketch ! Kenan n’a pas joué le rôle de Walker comme il aurait pu. Tout le monde met des accents accepte [SIC] pour Kenan, c’est paresseux. Walker a un accent du sud lourd et inintelligible. Cela aurait redressé le sketch », a partagé le fan.

Ce n’est pas la première fois que Kenan apparaît en tant que Herschel et Austin en tant que Mitch. Ils ont tous deux joué les rôles plus tôt cette saison lors d’une Mise à jour du week-end segment. L’épisode de SNL de samedi était animé par Kéké Palmerqui a révélé sa grossesse dans l’émission, et l’invité musical était SZA.