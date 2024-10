Lors de la poursuite de sa 50e saison historique samedi, l’émission de sketchs humoristiques de NBC « Saturday Night Live » visait l’UFC.

Exploitant le talent vocal absurde de l’animatrice invitée Ariana Grande, une maître impressionniste, une parodie commerciale préenregistrée a fait jouer à la chanteuse une autre musicienne légendaire, la chanteuse canadienne Céline Dion – dont Grande fait une impression parfaite.

Dans la foulée, Grande incarne Dion en train de faire une promo pour l’UFC 308, qui aura lieu le 26 octobre à Abu Dhabi. Elle chante des extraits de la reprise de « It’s All Coming Back to Me Now » de Dion en 1996, mais change les paroles pour les rendre appropriées à l’octogone.

Tout en remplaçant le couplet original par des choses comme « Il y avait des fractures d’os et il y avait des genoux contre les balles », Grande chante sur les moments forts de l’UFC vintage. « Une femme avec les tresses françaises les plus serrées – et le visage le plus plat » est l’ancienne championne féminine des poids paille Joanna Jedrzejczyk dans les faits saillants. « Un homme en colère avec une oreille en chou-fleur et un nez de travers » est Mike Perry. Le silence de la foule alors qu’un Bosnien de 300 livres vomit ses propres dents. C’est l’UFC.

La parodie donne même un coup de pouce ludique à la cabine de diffusion à portes tournantes de l’UFC et à ses « dizaines de commentateurs, tous chauves et portant les chemises les plus brillantes ».

Regardez la vidéo de la saison 50 de « Saturday Night Live » ci-dessus avec l’animatrice Grande. L’épisode mettait également en vedette l’invité musical Stevie Nicks.