‘SNL’ ouvre à froid la course au Sénat de Herschel Walker en Géorgie, l’hôte invité Keke Palmer aborde les rumeurs de grossesse

“Saturday Night Live” est de retour après une semaine de pause de Thanksgiving, avec l’actrice Keke Palmer animant l’épisode du 3 décembre aux côtés de l’invité musical SZA.

“Je suis tellement excité d’être à New York”, a déclaré Palmer en ouvrant le spectacle. Plus tard, elle a qualifié New York de “la meilleure ville du monde”.

Lors de son monologue d’ouverture, l’actrice de 29 ans, qui a récemment joué dans le thriller de science-fiction à succès de Jordan Peele, “Non”, a déclaré que c’était la saison du Sagittaire avant de plaisanter : “Pour ceux qui disent que l’astrologie n’est pas réelle, je dis juste comment va cette crypto ?”

Palmer a partagé qu’elle avait commencé à jouer à neuf ans, faisant ses débuts dans “Akeelah and the Bee” aux côtés de Laurence Fishburne.

« SNL » COLD OPEN OFFRE PLUS DE CANDIDATS DÉMOCRATIQUES « PASSIONNANTS » AVANT LES MI-TERMES « BIG YIKES »

Palmer a rappelé un incident où elle a ri lors d’une scène censée être sérieuse, incitant Fishburne à lui crier dessus. Elle a dit que sa mère “l’avait alors quitté”.

Au cours du segment, Palmer a également abordé les rumeurs de grossesse sur Internet. Ouvrant son pardessus pour révéler qu’elle est effectivement enceinte, Palmer a déclaré: “Cela a été la plus grande bénédiction. Je suis tellement excitée, je veux être maman!”

L’actrice de 29 ans a ensuite plaisanté sur le fait qu’elle avait grandi et pris d’assaut le Capitole le 6 janvier comme “des choses que font les adultes”.

L’OUVERTURE À FROID ‘SNL’ DÉCOMPOSE LA MONTÉE DES CANDIDATS DU GOP SANS ‘AUCUNE EXPÉRIENCE POLITIQUE’ AVANT LES MOYENS

Elle a également réfléchi à ses débuts dans “SNL” et à la façon dont elle serait dans la série.

“Je me suis demandé, qui serais-tu ?” Palmer a dit, avant de mentionner qu’elle pourrait être comme Maya Rudolf, Eddie Murphy ou un “type Kristen Wiig” avant de se vanter: “Bébé, je sais qui je suis, je suis Keke Palmer.”

“SNL” a débuté avec un segment sur la course au second tour du Sénat de Herschel Walker en Géorgie, avec Kenan Thompson reprenant son rôle de candidat républicain.

Thompson’s Walker a rencontré des hauts dirigeants républicains, dont Mitch McConnell (James Austin Johnson), John Cornyn (Mikey Day) et Marsha Blackburn (Cecily Strong) pendant le sketch.

“Hé, monsieur McDonald’s, désolé d’être en retard, je m’amusais trop dans ce manège gratuit”, a commencé Thompson’s Walker.

Walker a été représenté de manière caricaturale, interprétant ou comprenant mal la plupart des choses.

Lorsque les dirigeants du GOP ont discuté des sondages actuels et mentionné le vote par correspondance, Walker a sonné: “Vous devez vous rappeler, ils doivent toujours compter les votes par femme.”

Répondant à un commentaire sur le second tour des élections, il a déclaré: “Oh, je suis bon dans ce domaine, mon ex-femme a dit que tout ce que je fais, c’est m’enfuir.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le sketch comprenait les dirigeants républicains demandant à Walker s’il avait des scandales cachés qui pourraient être révélés dans les semaines à venir.

“Oui, certainement, tellement”, a répondu Walker. “Où est-ce que je commence?”

Walker suggère alors qu’il a payé pour un avortement au “piège prévu pour les parents”.

Alors que Walker continue de dire des choses qui pourraient faire dérailler sa campagne, les dirigeants républicains discutent de l’exécution du «plan B», qui se révèle enfermer Walker «jusqu’au jour du scrutin».

L’épisode comprenait plus tard des blagues sur Drake, le président Joe Biden, les grèves des chemins de fer, Alex Jones, Kanye West, Donald Trump, un chef des Oath Keepers et les propriétaires des Cowboys Jerry Jones.

Lors de la récente signature par Biden d’un projet de loi interdisant aux travailleurs syndiqués de faire grève, Colin Jost a plaisanté en disant que le président ne se soucie pas de savoir si les travailleurs bénéficient de congés de maladie payés “parce qu’il se réveille tous les jours avec un CTE à part entière”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le casting de “SNL” revient le 10 décembre, avec les anciens Steve Martin et Martin Short comme hôtes. L’épisode aura Brandi Carlile comme invité musical.