‘SNL’: Miles Teller, star de ‘Top Gun’, anime la première de la saison 48 et se moque sans pitié du froid

“Saturday Night Live” a ouvert sa première saison 48 avec la star de “Top Gun: Maverick” Miles Teller jouant Peyton Manning commentant (et se moquant impitoyablement) de l’ouverture froide dans une ouverture froide très consciente d’elle-même – dans une ouverture froide – si ça a du sens.

Le faux Peyton a décrit son émission “Monday Night Football” avec son frère Eli Manning (membre de la distribution Andrew Dismukes) comme leur “Manningcast où nous analysons en direct ce qui est déjà joué à la télévision”.

Teller a dit qu’ils regarderaient le premier sketch ouvert à froid de la saison pour voir ce que les acteurs et les scénaristes ont passé “tout l’été à inventer”.

“Oh, bon un sketch de Trump. Façon de tout mélanger”, a déclaré Teller sarcastiquement alors que les membres de la distribution jouaient une scène se déroulant à Mar-a-Lago.

“Je dois mentionner, où est l’équilibre politique?” Teller s’est plaint d’une critique de football après qu’un membre de la distribution ait fait une blague sur l’explorateur Christophe Colomb. “Ils font des blagues Trump-Columbus, pendant que Biden a perdu ses putains de billes.”

Les co-animateurs ont ensuite critiqué les performances des membres de la distribution dans le sketch, mettant en évidence les quatre nouveaux comédiens à la lumière des changements radicaux dans la programmation depuis la saison dernière.

Les vétérans Kate McKinnon, Aidy Bryant, Pete Davidson, Kyle Mooney, Alex Moffat, Melissa Villaseñor, Aristotle Athari et Chris Redd sont tous partis à la fin de la saison dernière.

Les nouveaux membres de la distribution sont llo Marcello Hernández, Molly Kearney, Michael Longfellow et Devon Walker.

“Le nouveau type panique juste, il regarde juste la caméra”, a déclaré Dismukes en tant qu’Eli à propos de Longfellow après avoir dit qu’il avait oublié de fermer la porte après sa petite partie dans le croquis. “C’est peut-être la seule fois où nous le verrons ce soir.”

La série se moque souvent d’elle-même du fait que certains nouveaux membres de la distribution sont sous-utilisés.

Ils ont également évoqué le départ du magicien de l’impression McKinnon lorsque Teller a suggéré que le croquis devrait avoir des impressions plus “amusantes” comme Anthony Fauci, Rudy Giuliani et Lindsey Graham – qui étaient tous McKinnon.

Les deux hommes ont ensuite examiné les “statistiques” du sketch, notant que sur 14 tentatives de blagues, il n’y avait qu'”un léger rire et deux rires”.

“Dieu merci, ils ont [musical guest] Kendrick Lamar parce que c’est la seule raison pour laquelle tout le monde se connecte.”

La star de “Top Gun” Jon Hamm a fait une apparition surprise dans le sketch, en disant “Je ne sais pas mais ce n’est pas de la comédie” lorsque Teller lui a demandé de donner son avis sur ce qu’il voyait dans le sketch.

Le snowboardeur olympique Shawn White a également fait une apparition surprise au hasard en tant que maître spécial de l’ancien président Trump pour son enquête sur Mar-a-Lago FBI, le juge Raymond Dearie, que Teller a qualifié de “casting de cascades désespérées”.

Hamm a jeté de l’ombre sur Teller en disant que parfois “SNL” fera venir de vraies célébrités lorsque l’hôte de la soirée n’est pas assez célèbre.

“Je veux dire, quand ils ne pouvaient pas avoir la vedette du grand film d’été : votre Tom Cruise ou votre Jon Hamm, ils devaient avoir la co-vedette”, a déclaré Hamm impassible à Teller pour expliquer pourquoi lui et White avaient été amenés.

Teller a répondu avec indignation: “Eh bien, j’ai entendu dire qu’ils mettaient rarement les hôtes à froid, alors quand ils le font, c’est spécial.”

« Spécial ? Ou est-ce désespéré ? Hamm a répondu

Plus tard, dans son monologue, Teller a fait remarquer à quel point il aimait réellement “Saturday Night Live”. C’est assez standard pour les hôtes à dire, mais dans le cas de Teller, il a apporté des reçus.

Il a dit que sa mère, qui était dans le public, avait trouvé une vieille cassette VHS de sa sœur et lui reconstituant un vieux sketch de pom-pom girl spartiate “SNL” du milieu des années 90 rendu célèbre par les anciens membres de la distribution Will Ferrell et Cheri Oteri.

Il a dit qu’aux côtés de sa sœur, il avait été choisi pour Cheri Oteri “parce que j’avais le cadre pour ça” avant de montrer la bande très réelle et très faite maison.

Il a ajouté : “C’est fou comme ça ? Mes parents me regardaient faire des sketchs dans mon salon et maintenant ils me regardent animer “Saturday Night Live !””