SNL : Maya Rudolph dans le rôle de Kamala Harris et Dana Carvey dans le rôle de Biden ouvrent la 50e saison

VILLE DE NEW YORK –

« Saturday Night Live » a commencé sa 50e saison avec un défilé d’anciennes co-stars, dont Maya Rudolph dans le rôle de la vice-présidente Kamala Harris, Andy Samberg dans le rôle de son mari Doug Emhoff et Dana Carvey dans le rôle du président Joe Biden.

« Nous devons rester concentrés », a déclaré Rudolph-as-Harris lors d’un rassemblement simulé en plein air de l’émission. « Si nous gagnons, ensemble, nous pouvons mettre fin au drame et au traumatisme et aller nous détendre en pyjama. »

Après avoir fait venir son colistier Tim Walz, joué par le comédien et acteur Jim Gaffigan, elle a invité sur scène Samberg, dans le rôle d’Emhoff, puis, presque après coup, Biden, joué par l’aîné du groupe, Carvey, 69 ans. .

« Beaucoup de gens oublient que je suis président, moi y compris », a déclaré Carvey, mieux connu dans la série pour avoir joué le président George HW Bush à la fin des années 1980.

Rudolph et Carvey ont livré conjointement l’émission « En direct de New York, c’est samedi soir » qui a lancé la saison 50 de l’institution du sketch comique.

Le retour de Rudolph dans le rôle de Harris – elle a remporté un Emmy pour son rôle précédent – ​​avait été annoncé, mais on ne savait pas exactement quand elle apparaîtrait. Les spots invités de Carvey, Samberg et Gaffigan étaient tous des surprises.

La star de « Designing Women » Jean Smart, qui vient tout juste de remporter son sixième Emmy pour son rôle principal dans « Hacks », était l’animatrice, un rôle que la femme de 73 ans n’a jamais joué en quatre décennies de carrière.

« Je me souviens avoir regardé le premier épisode de ‘SNL’ et avoir pensé : ‘un jour, j’animerai cette émission’, a déclaré Smart dans son monologue d’ouverture. « Et c’est le premier samedi qui correspond à mon emploi du temps. »

Ce premier épisode a eu lieu le 11 octobre 1975, avec Lorne Michaels à la barre, comme il l’est actuellement.

George Carlin a accueilli et la nation a reçu sa première dose des joueurs Not Ready for Prime Time : Chevy Chase, John Belushi, Gilda Radner, Dan Akroyd, Jane Curtin, Laraine Newman et Garrett Morris.

Il y avait deux invités musicaux – Billy Preston et Janis Ian – jouant deux chansons chacun, la norme au début.

Le chanteur country et rappeur Jelly Roll avait le rôle musical pour lui seul samedi, chantant ses chansons « Liar » et « Sober ». Comme Smart, il était novice.

Smart a présenté Jelly Roll avec sa co-star de « Hacks » Hannah Einbinder, la fille de l’acteur original Newman.

Ce premier spectacle est documenté et reconstitué dans le nouveau film de Jason Reitman « Saturday Night », qui fait partie d’une vague de réflexion et de célébration que le spectacle est à l’aube de son 50e anniversaire.

Malgré les stars invitées spectaculaires de ce samedi soir, les membres réguliers de la distribution ont pris en charge l’essentiel du spectacle, qui s’est rapidement installé dans sa routine habituelle.

James Austin Johnson était de retour contre Donald Trump lors de son propre rassemblement, affirmant qu’il voulait Biden comme adversaire au lieu de Harris.

« Joe Biden nous manque, les amis », a déclaré Trump de Johnson. « Qu’est-ce que nous ne donnerions pas pour qu’il se tienne à mes côtés et soit vieux. »

Colin Jost et Michael Che sont revenus pour une autre saison de la fausse nouvelle « Weekend Update ».

« Il y a eu tellement d’histoires politiques insensées cet été et tout le monde n’arrêtait pas de demander : ‘Es-tu tellement déçu de ne pas être à l’antenne en ce moment ?’ Jost a dit d’ouvrir le segment. « Et je me suis dit : ‘J’ai le sentiment qu’il va se passer davantage de choses à notre retour.' »

Rudolph, Carvey, Gaffigan et Samberg ont rejoint Smart, Jelly Roll et les acteurs sur scène pour la traditionnelle signature.

Les prochains épisodes devraient présenter l’animateur Nate Bargatze avec l’invité musical Coldplay, Ariana Grande avec Stevie Nicks, Michael Keaton avec Billie Eilish et John Mulaney avec Chappell Roan.

Ces émissions mèneront à une émission spéciale de trois heures aux heures de grande écoute le 16 février qui servira de célébration officielle de la 50e saison. Il mettra certainement en vedette un large éventail des nombreuses stars que la série a engendrées, notamment Bill Murray, Eddie Murphy, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey Jr., Mike Myers, Adam Sandler, Chris Rock, Tina Fey, Amy Poehler. et Will Ferrell.