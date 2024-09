« SNL » lance sa saison 50 avec les présentateurs Jean Smart, Ariana Grande et John Mulaney

Jean Smart animera la première semaine de la saison 50 de « Saturday Night Live » avec comme invitée musicale Jelly Roll. L’épisode sera diffusé pour la première fois le 28 septembre sur NBC.

La star de « Hacks » n’est qu’un des grands noms qui animeront cette saison historique. Nate Bargatze, Ariana Grande, Michael Keaton et John Mulaney seront les animateurs dans les semaines à venir. Ils seront accompagnés respectivement de Coldplay, Stevie Nicks, Billie Eilish et Chappell Roan. Voici le programme complet à ce jour ci-dessous :

28 septembre – Jean Smart / Jelly Roll

5 octobre – Nate Bargatze / Coldplay

12 octobre – Ariana Grande / Stevie Nicks

19 octobre – Michael Keaton / Billie Eilish

2 novembre – John Mulaney / Chappell Roan

La programmation de « Saturday Night Live » est toujours solide, mais celle-ci est particulièrement excitante, probablement en raison de la saison historique de la série phare de NBC. Smart mène la charge après avoir remporté son troisième Emmy pour la meilleure actrice principale dans une série comique grâce à son rôle de Deborah Vance dans « Hacks ». Cet épisode marquera les débuts de Jelly Roll en tant qu’invité musical après son numéro en mémoire des Emmys. L’artiste nominé aux Grammy Awards est également actuellement en tournée.

Bien que Bargatze soit un nouveau visage dans la famille « SNL », le comédien est rapidement devenu un favori des fans. Son sketch « Washington’s Dream » a été l’un des plus regardés sur YouTube la saison dernière et compte actuellement 11 millions de vues. Il s’agira de sa deuxième apparition dans l’émission de NBC. Quant à Coldplay, ce sera la huitième fois que le groupe apparaîtra dans « SNL ». Ils apparaîtront un jour après leur 10e album studio, « Moon Music », qui sortira le 4 octobre.

En parlant de deuxième apparition, Ariana Grande sera de retour à la mi-octobre. Auparavant, elle avait été invitée musicalement à trois reprises dans l’émission, en comptant son double rôle d’animatrice et d’invitée musicale en 2016. Ariana Grande sera de retour après la sortie de son album « Eternal Sunshine » cette année. La lauréate d’un Grammy Award joue également dans « Wicked », dont la première aura lieu le 22 novembre. Elle sera rejointe par Stevie Nicks pour la deuxième apparition de l’icône de la musique en tant qu’invitée musicale. La légende du rock est apparue pour la première fois dans l’émission en 1983. En plus d’avoir remporté un Grammy Award, l’auteure-compositrice-interprète a été intronisée deux fois au Rock & Roll Hall of Fame.

Fin octobre, Michael Keaton sera de retour pour la quatrième fois. L’acteur, lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe, est actuellement à l’affiche de « Beetlejuice Beetlejuice » et joue dans « Goodrich », dont la première aura lieu le 18 octobre. Il sera accompagné d’une autre artiste ayant déjà présenté l’émission à quatre reprises, Billie Eilish. Cet automne, l’artiste lauréate d’un Grammy entamera une tournée mondiale pour promouvoir son nouvel album, « HIT ME HARD AND SOFT ».

Aussi passionnants que soient ces duos, l’épisode le plus excitant n’aura peut-être pas lieu avant le 2 novembre. C’est à ce moment-là que John Mulaney, ancien acteur de SNL, reviendra pour la sixième fois. Le lauréat d’un Emmy Award jouera dans la nouvelle pièce de Broadway, All In: Comedy About Love, qui débutera le 11 décembre. Il animera l’émission aux côtés de l’un des noms les plus en vogue de la scène musicale, Chappell Roan, qui fera ses débuts dans SNL. Tout juste après sa victoire aux VMA dans la catégorie Meilleur nouvel artiste, l’album de Roan, The Rise and Fall of a Midwest Princess, a passé 9 semaines dans le Top 5 du Billboard 200 et son dernier single Good Luck, Babe! a accumulé près d’un milliard de streams.