Kristen Wiig a tué en tant qu’hôte invité sur « Saturday Night Live », en particulier lors d’un sketch où l’ancien membre de la distribution a dépeint la Pigeon Lady dans « Home Alone 2: Lost in New York ».

En fait, la Pigeon Lady de Wiig a commis un meurtre sanglant dans le prétendu « jamais vu auparavant! » moment du film de 1992 – ré-imaginer une réunion de Central Park avec Kevin McCallister (le rôle de Macaulay Culkin a été joué par Melissa Villaseñor, habituée de « SNL »).

Dans la scène, la Pigeon Lady couverte d’oiseaux (jouée par Brenda Fricker dans le film de vacances bien-aimé) a faim et est sans abri. Kevin de Villaseñor montre la carte de crédit de son père qui paie son séjour au chic The Plaza Hotel. Il donne négligemment les restes de pizza aux pigeons.

Quand il propose enfin de mettre Pigeon Lady au Plaza (« c’est Noël après tout »), les Wet Bandits (joués par Kyle Mooney et Mikey Day) se présentent pour voler la carte de crédit de Kevin pour se venger. La Pigeon Lady de Wiig se déplace pour les coups de poing, jetant les deux au sol.

« C’est mon ticket pour sortir d’ici. Meurs! » dit-elle, poignardant les deux avec un parapluie.

Elle crie « Meurs, meurs, meurs » jusqu’à ce que son propre visage soit couvert de leur sang (incitant Wiig à briser son personnage et à combattre le rire). Kevin de Villaseñor donne son fameux cri sur le visage à la vue.

La Pigeon Lady baignée de sang souhaite alors à tous un joyeux Noël.

Dans son monologue d’ouverture pour l’émission finale « SNL » de la saison, Wiig a canalisé Julie Andrews. Elle a été rejointe par Maya Rudolph et Kate McKinnon pour dire au revoir à un terrible 2020 avec une version inhabituelle du classique «The Sound of Music», «My Favorite Things».

Plus tard dans le spectacle, Colin Jost et Michael Che ont continué leur tradition « Weekend Update » pour le spectacle final de la saison – en écrivant une blague désagréable et en obligeant l’autre à la raconter sur le programme en direct. La blague est invisible jusqu’à sa lecture pendant la diffusion.

Jost a eu le petit bout du bâillon, car il a été forcé de faire une blague sur sa femme Scarlett Johansson par Che.

Dans la blague, Jost a lu que le chanteur de Creed Scott Stapp jouait Frank Sinatra dans un prochain biopic de Ronald Reagan.

« Mais la bonne nouvelle, c’est que Sammy Davis Jr. sera joué par Scarlett Johansson », a lu Jost sur les fiches. Jost a mis sa tête dans sa main au sujet de la plaisanterie visant le casting controversé de «badigeon» de sa femme dans «Ghost in the Shell».

Un couple de célébrités privées, Jost et Johannson ont annoncé leurs noces en octobre via une publication sur leur page Instagram.