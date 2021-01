John Krasinski partageant un baiser avec Pete Davidson et avoir été arrêté pour avoir participé à l’émeute du Capitole plus tôt ce mois-ci n’est pas quelque chose que nous avions sur notre carte de bingo 2021, mais « Saturday Night Live » continue de nous surprendre.

Krasinski a accueilli « SNL » pour son premier épisode de 2021, mais n’a pas semblé ébranler son personnage « Office », Jim Halpert. Krasinski est monté sur scène pour partager à quel point il était honoré d’animer l’une de ses émissions préférées, mais le réalisateur de « A Quiet Place » a été interrompu par des questions sur « The Office » de la part des membres du public.

« Hé, Jim. J’ai une question … Alors ma question est que tu es Jim du ‘Bureau’? » demanda Alex Moffat avant de lui demander où était Pam.

Krasinksi a répondu: « Non, je suis en fait John. Bonjour. » Il a ajouté que «Pam est un personnage de fiction».

Ego Nwodim a dit à Krasinski qu’il devait arrêter de s’entraîner parce que «Jim est doux». Kenan Thompson s’est levé et a dit à l’hôte qu’il devait «embrasser Pam». « C’est ce que je dois dire aujourd’hui », a déclaré Thompson.

Pete Davidson s’est ensuite présenté aux côtés de Krasinski pour expliquer que tout le monde posait des questions sur Pam parce qu’ils regardaient « The Office » en quarantaine.

« Je pense qu’ils ont vraiment besoin que quelqu’un soit Pam », a déclaré Davidson à Krasinski. «Je pense que nous devons leur donner ce qu’ils veulent. Jim, je pense que tu dois embrasser Pam.

Krasinski et Davidson ont ensuite partagé un baiser sous les acclamations du public.

Quelques croquis sur toute la ligne, Krasinski se retrouve chez son ami pour une soirée de match avec cinq autres amis qui sont dans un «pod de quarantaine».

Les amis sont tous assis dans le salon et se préparent à jouer à un jeu, lorsque la sonnette retentit. Leur ami Brad ouvre la porte en pensant que c’est la livraison de pizza, mais à la place, c’est un agent du FBI qui arrête Brad pour avoir participé à l’émeute du Capitole.

« Parce que je me soucie de notre nation et de sa Constitution, j’ai donc essuyé de la gelée sur une statue et mis le téléphone de (Nancy) Pelosi dans mon pantalon », a expliqué Brad à ses amis qui lui ont demandé pourquoi il ferait une telle chose.

Ce cycle a continué, avec la sonnette de la porte et les amis pensant qu’ils ont une pizza alors qu’en réalité, ce sont plus d’agents du FBI qui les arrêtent un par un jusqu’à ce que ce soit le tour de Krasinski.

«Êtes-vous Keith Reynolds? demanda l’officier infiltré du FBI à Krasinski.

Krasinski a répondu: « Oui, ou QDaddy sur Facebook. »

Il continue à sortir avec l’officier et porte ce qui semble être le lutrin de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, imitant Adam Christian Johnson surnommé «le podium» de l’émeute du Capitole le 6 janvier.

« Bonne journée à tous, » dit Krasinski en partant.