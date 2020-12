Will Heath / Banque de photos NBC / NBCU / Getty Images

Un nouveau casting Anthony Fauci revient pour parler du vaccin dans le dernier open open de SNL.

Pour les 12 décembre Saturday Night Live ouvert à froid, Wolf Blitzer de CNN, joué par Beck Bennett, a abordé le sujet dans l’esprit de tous: le vaccin Pfizer Covid-19 récemment autorisé.

Bennett’s Blitzer – qui s’est présenté comme «un homme d’intérieur avec un nom d’extérieur» – ouvre le spectacle avec des nouvelles de la décision de la Food and Drug Administration de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le vaccin avant de présenter les membres du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche Anthony Fauci et Deborah Birx.

«C’est comme la PS5», a plaisanté Bennett à propos du vaccin. «Tout le monde le veut, personne ne peut l’obtenir, et si vous êtes riche, vous l’avez déjà eu il y a un mois.»

Fauci – joué cette fois par Kate McKinnon de SNL plutôt que par Brad Pitt – a confirmé la bonne nouvelle pour Blitzer et a annoncé sa décision de rejoindre l’administration Biden en tant que conseiller médical en chef en plus de son rôle actuel de directeur de l’Institut national des allergies et Maladies infectieuses.

«Et je pense que je vais aussi me joindre à moi», a déclaré Birx de Heidi Gardner, dont la position dans le monde réel dans l’administration Biden est moins certaine. «Rappelez-vous quand Trump a dit d’injecter de l’eau de Javel … et j’ai presque chuchoté, ‘ Non’? »

Bennett a pressé la paire – qu’il a surnommée «la gothique americain de toute la situation du coronavirus »- sur la logistique des vaccins, les priorités de distribution, etc.

«Nous faisons ce vaccin de style Seconde Guerre mondiale», a déclaré McKinnon en tant que Fauci. «Nous avons fait l’Angleterre» – qui a commencé les vaccinations mardi – «entrez en premier, voyez ce qui est quoi, puis nous nous précipitons à la fin et volons la vedette.»

McKinnon a également donné de mauvaises notes au plan de vaccination fédéral, disant à Bennett que «ce président a fait un aussi bon travail avec ce déploiement que moi en lançant ce premier lancer lors du match des Nationaux.

En juillet, un premier lancer du Fauci a mal tourné de travers – bien qu’il ait dit à l’époque que c’était parce qu’il avait passé trop de temps à s’entraîner avant de jeter le terrain.

Le Dr Anthony Fauci a lancé le premier lancer avant le match Nationals-Yankees. pic.twitter.com/04Tbkh7Voa – ESPN (@espn) 23 juillet 2020

Après que Bennett ait diffusé un clip du terrain de Fauci dans le monde réel, Gardner a essayé de remonter le moral de McKinnon.

«C’est bon petit gars», a-t-elle dit, «Nous nous trompons tous parfois. Vous avez mal lancé la balle, je n’ai pas dit: «Ne buvez pas l’eau de Javel». Ça arrive! »

Tout au long du sketch, McKinnon a également été barrée de soutiens-gorge jetés, un phénomène qu’elle explique comme courant parce que «tout au long de cette histoire, j’ai été le seul à dire des faits, alors certaines personnes ont eu le béguin pour moi.

Et le couple a proposé une variété de stratégies de distribution de vaccins adaptées à la région.

«À la Nouvelle-Orléans, nous jetons les vaccins sur des balcons comme des perles de Mardi Gras», dit McKinnon, et Gardner dit à Bennett que «le vaccin de Caroline du Nord sera à base de vinaigre, tandis que celui de Caroline du Sud sera à base de moutarde.

(Il y a un schisme de longue date entre les Carolines en ce qui concerne les sauces barbecue à base de vinaigre et de moutarde.)

New York, quant à lui, recevra des flacons de vaccins «très fins sur le fond», contrairement aux flacons «à plat profond» de Chicago.

Après un autre événement de lancer de soutien-gorge – et un cri hors de l’écran de «épouse-moi» – McKinnon a expliqué ses espoirs que le vaccin clôt le segment.

«Si suffisamment d’Américains reçoivent ce vaccin, vous oublierez tous qui je suis», dit-elle. «C’est mon objectif, n’avoir aucune reconnaissance de nom avec les Américains, car cela signifie que j’aurai bien fait mon travail. Je veux redevenir un morceau anonyme.