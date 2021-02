Ew, Daniel.

Notre star préférée de « Schitt’s Creek » a barré « Saturday Night Live » et pourtant c’était … bla.

Daniel Levy a essayé tellement fort et ça n’a tout simplement pas fonctionné. « SNL » ne l’a tout simplement pas fait.

« Je suis très honoré d’accueillir » Saturday Night Live « , » dit-il dans son monologue d’ouverture. « Quelque part, mon moi de 13 ans s’est évanoui d’une manière vraiment mélodramatique. »

Levy n’avait aucune présence dans le premier set. Peu de présence ailleurs non plus. Ses débuts «SNL» étaient sans cérémonie, en d’autres termes.

Son monologue célébrait le succès de sa série télévisée primée aux Emmy Awards, bien qu’il ait noté l’inconvénient des étrangers criant: « Ew! » à lui dans la rue. «Une ligne que j’ai écrite pour l’émission me hantera maintenant pour le reste de ma vie», se lamente-t-il.

Heureusement, le papa Eugene Levy se présente pour le surprendre, bien que dans une boîte en verre sécurisée COVID – 35 ans après l’annulation du concert d’hébergement « SNL » d’Eugene par une grève des écrivains.

« Hé, fils! Wow, regarde-toi, » dit Eugene. «J’ai pris l’avion pour te souhaiter bonne chance ce soir.

« Tu as volé jusqu’au bout pour me regarder dans une boîte? » Dit Daniel.

Les téléspectateurs ont été emmenés dans une visite des protocoles de sécurité contre les coronavirus à «SNL», où Levy a été arrêté par un gardien de sécurité nommé Doreen (Aidy Bryant), qui s’est giflé des mains quand il a fait valoir («Le pointage répand des gouttelettes», a-t-elle affirmé) et qui a utilisé le visuel d’une nouille de piscine pour mesurer six pieds de distance sociale.

«Quand tu veux devenir copain, mets juste une nouille dans ton ventre», lui rappelle-t-elle.

Plus tard, l’hôte se présente à un événement de super-épandage du Super Bowl, où les participants (y compris Beck Bennett, Chris Redd, Heidi Gardner et Kyle Mooney) décident qu’ils seraient totalement en sécurité en enlevant leurs masques. Sauf qu’ils ne le sont pas: l’un des amis (Levy) a voyagé partout pour affaires, un autre travaille comme masseuse buccale (Bennett) et un troisième est resté actif avec son club de lutte (Redd).

Rien de tout cela ne les empêche de frotter sur le désinfectant pour les mains et de plonger directement (sans ustensiles) dans un grand pot de piment commun. Jusqu’à ce qu’ils réalisent que, euh, personne ne peut vraiment le goûter ou le sentir.

