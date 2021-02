SNL broche Ted Cruz pour son évasion à Cancun et se moque du gouverneur Cuomo pour son scandale dans une maison de retraite

Saturday Night Live s’est moqué du sénateur Ted Cruz pour s’être envolé pour Cancun alors que son État d’origine était en proie à une crise humanitaire et a également envoyé le gouverneur Andrew Cuomo pour son rôle dans le scandale des décès dans les maisons de retraite à New York.

Cruz et Cuomo ont été invités à un talk-show animé par la pop star Britney Spears, qui a donné aux deux politiciens assiégés une chance de s’excuser pour leurs récentes actions.

L’ouverture à froid de SNL a une fois de plus refusé d’embrocher le président Joe Biden – bien loin des fréquentes barbes qui ont été distribuées à son prédécesseur, Donald Trump, au cours de ses quatre années dans le bureau ovale.

Rejoindre Cruz et Cuomo était Gina Carano, l’actrice qui a été renvoyée par Disney et Lucasfilm de son rôle dans la série à succès Star Wars diffusée par Disney + The Mandalorian.

Carano s’est vu offrir une chance de s’excuser pour un post Instagram dans lequel elle compare les conservateurs aux États-Unis aux Juifs qui ont été massacrés à l’époque nazie.

Saturday Night Love s'est moqué du gouverneur de New York Andrew Cuomo (joué à gauche par Pete Davidson) et du sénateur Ted Cruz du Texas (joué à droite par Aidy Bryant)

Spears est joué ci-dessus par Chloe Fineman

Carano est représentée ci-dessus par Cecily Strong, membre de la distribution SNL

Dans le sketch, Spears, qui est joué par Chloe Fineman, est l’animatrice d’un talk-show fictif, Oups, You Did it Again, qu’elle a lancé pour que « les gens puissent venir et s’excuser pour les choses qu’ils ont mal faites ».

«Après la sortie du documentaire« Free Britney », je reçois des centaines d’excuses par jour», dit-elle dans le sketch.

La semaine dernière, Spears était dans l’actualité dans la vraie vie après un documentaire, Framing Britney Spears, diffusé sur Hulu.

Le documentaire, qui a été produit par le New York Times, raconte l’ascension de Spears vers la célébrité et sa chute ultérieure déclenchée par une détérioration de sa santé mentale, ce qui a conduit ses finances entre les mains de son père.

Spears est allée au tribunal pour tenter de dissoudre sa tutelle, contrôlée par Jamie Spears.

Le documentaire, qui a inspiré le hashtag des médias sociaux #FreeBritney, a dépeint la pop star sous un jour sympathique, incitant son ex-petit ami, Justin Timberlake, à s’excuser auprès d’elle.

Les fans de Spears ont également demandé des excuses aux personnalités des médias et aux comédiens, notamment David Letterman, Diane Sawyer et Sarah Silverman, pour avoir fait des blagues sur sa santé mentale il y a plus de dix ans ou pour l’avoir mise sous un jour cruel.

Dans le sketch SNL, Spears dit que l’épisode de son émission-débat est sponsorisé par l’application Notes, que les gens peuvent utiliser pour « publier des excuses boiteuses 20 ans trop tard ».

Sur l’air de sa chanson à succès Toxic, Spears accueille ensuite Cruz dans l’émission.

Cruz, joué par Aidy Bryant, est vu portant une boisson pina colada dans une main et faisant rouler une valise dans l’autre. Ses cheveux sont tressés de style caribéen alors qu’il porte un t-shirt sur lequel on peut lire «Vacances en famille à Cancun».

«Hola, tout le monde! Dit Cruz en s’asseyant.

Lorsque Spears commente que Cruz a l’air bronzé, il répond: «Je ne suis pas bronzé. Je me suis juste pleuré rouge pour mes compatriotes Texans.