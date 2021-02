«  SNL  », Britney Spears embrouille Ted Cruz pour une escapade à Cancun au milieu de la crise de la tempête hivernale au Texas

Britney Spears reçoit des excuses, du moins sur « Saturday Night Live ».

Le sujet du récent « Framing Britney Spears » (maintenant diffusé sur Hulu) est apparu dans le sketch d’ouverture de la comédie de sketchs ce week-end, interprété par l’acteur Chloe Fineman en tant qu’animatrice de « Oops, You Did It Again ». à Las Vegas sert de plate-forme aux gens pour s’excuser.

Les invités de Spears comprenaient le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (Pete Davidson), récemment sous le feu des critiques pour avoir sous-dénombré les décès de coronavirus dans les maisons de soins infirmiers, et le sénateur du Texas Ted Cruz (Aidy Bryant), qui a fait un voyage à Cancun alors que les tempêtes hivernales laissaient de nombreux Texans sans dans les maisons non conçues pour résister au froid de l’hiver.

Cruz de Bryant a admis qu’il était « dans un peu d’eau chaude, ce que l’on me dit est une chose que personne au Texas n’a ».

Dans la vraie vie, Cruz a dit que ses filles lui avaient dit qu’elles voulaient voyager dans un endroit plus chaud, ce que les « SNL » Spears ont fermé.

« Eh bien, en tant que personne qui est souvent blâmée pour les problèmes des autres à un jeune âge, peut-être laisser vos filles en dehors de cela, car cela pourrait vraiment leur déranger la tête », a-t-elle déclaré.

Le troisième invité de la soirée de Spears était l’actrice Gina Carano (Cecily Strong), qui a perdu son rôle dans « The Mandalorian » à la suite de publications controversées sur les réseaux sociaux. Carano a reçu des réactions négatives en ligne pour avoir partagé une série de messages incendiaires et de mèmes mentionnant Jeffrey Epstein et comparant les conservateurs aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste.

Carano de Strong manquait de remords. « Ecoutez, je n’aurais jamais fait cette comparaison nazie si j’avais su que tout le monde allait être un tel nazi à ce sujet », a-t-elle déclaré.

En plus d’accueillir des invités, Fineman’s Spears a lu une lettre d’un spectateur qui a écrit: « Chère Britney, ça va? »

« Je reçois souvent cette question et je vais parfaitement bien. Tout va bien, et je n’essaye pas d’envoyer des messages subliminaux aux gens à travers mes vidéos », a déclaré Fineman’s Spears avant que #FreeBritney n’apparaisse sur l’écran.

