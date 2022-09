NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Saturday Night Live” a annoncé le casting de la saison 48, présentant quatre nouveaux membres de la distribution.

L’émission de sketchs de fin de soirée a pris un coup à la fin de la saison dernière au milieu de la baisse des cotes d’écoute, lorsque les membres de la distribution Alex Moffat, Melissa Villaseñor et Aristotle Athari ont annoncé leur décision de partir, ainsi qu’Aidy Bryant, Pete Davidson, Kate McKinnon et Kyle Mooney, qui est dans la série depuis un bon moment.

Maintenant, quelques semaines avant la première de la saison 48, NBC a annoncé les nouveaux membres de la distribution. Marcello Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow et Devon Walker devraient rejoindre le spectacle.

Ils rejoindront les anciens membres de la distribution Kenan Thompson, Heidi Gardner, Mikey Day, Andrew Dismukes, Chloe Fineman, James Austin, Punkie Johnson, Bowen Yang, Michael Che, Colin Jost, Ego Nwodim, Chris Redd, Sarah Sherman et Cecily Strong.

Certains nouveaux membres de la distribution ont une formation en comédie. Hernandez a récemment été nommé le titre de Just for Laughs New Face of Comedy et est le directeur créatif de la marque de comédie, Only in Dade.

Le nouveau venu Walker a été présenté dans “Up Next” de Comedy Central et a écrit pour “Everything’s Trash” et “Big Mouth” de Netflix. Kearney apparaît dans la série Prime Video “A League of Their Own” et faisait également partie de la vitrine “Up Next” de Comedy Central en 2019.

Enfin, Longfellow a été nommé bande dessinée de TBS à regarder au New York Comedy Festival 2017, est apparu sur “Conan” de TBS et sur “Bring the Funny” de NBC.

Aux Emmy Awards 2022 en septembre, le créateur et showrunner de “SNL”, Lorne Michaels, a déclaré à Deadline qu’il est toujours difficile lorsque plus d’un membre de la distribution quitte la série en même temps, mais cela ne les empêche pas de rechercher de nouvelles personnes et de garder le spectacle en cours.

“Les années de changement sont toujours difficiles mais toujours excitantes”, a-t-il déclaré au point de vente. “Il y a de nouvelles personnes. Il y a au moins quatre nouvelles personnes pour l’instant.”

La nouvelle saison de “Saturday Night Live” devrait commencer le 1er octobre avec des épisodes qui suivront les deux samedis suivants les 8 et 15 octobre, mais on ne sait pas encore qui seront les animateurs et l’invité musical de ces émissions. .