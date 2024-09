« SNL » annonce les animateurs et les invités musicaux des cinq premiers épisodes de la saison 50

Samedi soir en direct a annoncé les animateurs et les invités musicaux des cinq premiers épisodes (!) de la 50e saison de la série. C’est un geste plutôt inhabituel de la part d’une série qui a tendance à distribuer ce genre d’informations lentement et par intermittence.

La semaine dernière, nous avons suggéré quelques artistes musicaux SNL devrait être programmé pour la première fois cette année. Deux d’entre eux, Chappell Roan et Jelly Roll, sont représentés ici. Il en va de même pour Stevie Nicks, Coldplay et Billie Eilish. Ariana Grande sera également présente dans l’émission, mais en tant qu’animatrice, et non en tant qu’invitée musicale, pour promouvoir Méchant.

La première de la saison, le 28 septembre, réunira l’animatrice Jean Smart (choix génial) et Jelly Roll, qui est soudainement partout. Le 5 octobre, Nate Bargatze sera de retour pour animer l’émission aux côtés de Coldplay, dont le nouvel album Musique de la Lune est sorti la veille. Grande anime l’épisode du 12 octobre avec l’invité musical Stevie Nicks, un duo inspiré qui, espérons-le, impliquera un duo. Le 19 octobre, ce sera Beetlejuice Michael Keaton, la star de la pop, et Billie Eilish, la superstar de Tim Burton. Après une semaine de pause, le spectacle accueillera John Mulaney et Chappell Roan le 2 novembre.

Ils ont réussi à piquer ma curiosité ici. Je suis toujours en attente de MJ Lenderman, cependant.