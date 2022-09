‘SNL’ annonce le premier membre de la distribution non binaire – Kelowna Capital News

L’acteur et comédien a signé pour rejoindre le casting de “Saturday Night Live” pour sa 48e saison.

Molly Kearney, qui utilise des pronoms non sexistes, est également apparue récemment dans la nouvelle série d’Amazon, “A League of Their Own”. Le spectacle est un remake du film populaire de 1992 du même nom et a été bien accueilli par les fans queer. Kearney est également apparu dans “The Mighty Ducks” de Disney +.

En 2019, ils ont été choisis pour la vitrine annuelle des comédiens de Comedy Central, «Up Next». “SNL” a également annoncé trois autres nouveaux membres de la distribution, Marcello Hernandez, Michael Longfellow et Devon Walker. L’annonce intervient après que plusieurs stars de “SNL” aient récemment quitté la série. La première de la saison de l’émission de sketchs humoristiques aura lieu le 1er octobre.

