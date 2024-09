« SNL » accueille trois nouveaux membres du casting après le départ de Chloe Troast

CNN

La 50e saison de « Saturday Night Live » accueillera de nouveaux artistes et fera ses adieux à un autre membre de la distribution.

Selon certaines informations, l’émission de sketchs de fin de soirée aurait ajouté Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline à son casting. Date limite.

Padilla est membre de la compagnie principale de la prestigieuse troupe d’improvisation The Groundlings depuis 2021 et est également apparu dans « Night Court » et « Curb Your Enthusiam ».

Wakim, qui est libano-américain, a été sélectionné comme le nouveau visage de la comédie au festival d’humour Juste pour rire en 2022, la même année où il a fait ses débuts dans « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ».

Wickline est devenue célèbre en se constituant une base de fans sur TikTok, où elle fait partie du casting de l’émission « Stapleview ». On peut également la voir dans le film Mubi de 2024 « My First Film », ainsi qu’en tournée avec sa comédie.

Alors que « SNL » élargit son casting, la membre actuelle du casting, Chloe Troast commun sur les réseaux sociaux qu’elle ne reviendrait pas pour la nouvelle saison.

« Malheureusement, on ne m’a pas demandé de revenir à SNL cette saison », a écrit Troast. « J’aurais aimé y retourner pour retrouver tous les amis incroyables que je me suis faits là-bas, je me sentais vraiment comme à la maison. Mais ce n’était pas prévu. »

Punkie Johnson et Molly Kearney avaient précédemment annoncé qu’ils ne reviendraient pas pour la saison 50.

La saison anniversaire de « SNL » devrait inclure plusieurs moments de célébration, ainsi que beaucoup de satire politique avec le retour de l’ancienne membre du casting Maya Rudolph pour reprendre périodiquement son rôle de vice-présidente Kamala Harris.