SNL accueille trois nouveaux membres de son casting tandis qu’un autre révèle qu’ils n’ont « pas été invités à revenir »

Avant la première de sa 50e saison plus tard ce mois-ci, Saturday Night Live annonce l’ajout de trois nouveaux acteurs principaux : Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline – tout en disant au revoir à son troisième membre actuel du casting.

Sur les talons des deux Punkie Johnson et Molly Kearney annonçant leur départ de Samedi soir en direct l’émission incontournable de fin de soirée semble finaliser sa programmation avant sa première le 28 septembre.

Cela comprend l’ajout de trois nouveaux joueurs à son casting, la promotion de trois membres existants du casting au sein du casting principal et le départ de l’un des nouveaux visages de l’année dernière.

Les trois membres restants du casting de la classe de deuxième année de la saison dernière — Marcello Hernandez , Michael Longfellow et Devon Walker — sont promus au casting principal, comme c’est devenu une tradition.

Ils devraient rejoindre les membres de la distribution qui reviennent, Kenan Thompson, Colin Jost, Michael Che, Mikey Day, Heidi Gardner, Ego Nwodim, Bowen Yang, Chloe FIneman, Andrew Dismukes, James Austin Johnson et Sarah Sherman. Maya Rudolph elle incarnera également à nouveau la vice-présidente Kamala Harris jusqu’à la fin des élections.

« Salut à tous, j’allais attendre pour poster mais Deadline m’a devancé », a écrit Troast. « Malheureusement, on ne m’a pas demandé de revenir à SNL cette saison. »

« J’aurais aimé retourner retrouver tous les amis incroyables que je me suis faits là-bas, je me sentais vraiment comme à la maison. Mais ce n’était pas prévu », a-t-elle poursuivi. « Je veux remercier tous ceux qui m’ont soutenue. Surtout tous ceux qui sont venus voir ma tournée cet été, qui portaient des costumes de personnages et qui avaient des choses merveilleuses à dire. Vous représentez tout pour moi. »