Sniper Elite : Resistance vise une date de sortie en janvier 2025

Rebellion’s Sniper Elite : Resistance a une date de sortie : le 30 janvier 2025.

Le jeu de tir sur la Seconde Guerre mondiale sera ensuite lancé sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S, et en tant que titre Game Pass du premier jour.

Les précommandes bénéficient d’une nouvelle mission de campagne Target Führer en prime, d’un skin d’arme supplémentaire et du fusil Karabiner 98. En précommandant l’édition Deluxe, vous obtenez le pistolet M1911 classique et un accès anticipé de deux jours.

Sniper Elite: Resistance est le dernier jeu de la franchise sniper Elite de Rebellion, très populaire (20 millions de joueurs), qui combine un gameplay furtif avec des tirs d’élite et est célèbre pour ses tirs de testicules au ralenti visualisés à travers une caméra de destruction à rayons X.

Sniper Elite : Résistance Captures d’écran

Voici le texte de présentation officiel :

Dans Sniper Elite : Resistance, Harry Hawker, agent du Special Operations Executive (SOE), joue le rôle principal pour la première fois dans la série alors qu’il découvre une nouvelle Wunderwaffe insidieuse – quelque chose de si puissant qu’il garantit que les nazis gagneraient la guerre. . Cette nouvelle histoire autonome se déroule parallèlement aux événements de Sniper Elite 5 et tourne l’attention vers la guerre cachée, loin des lignes de front, au cœur de la France occupée.

Les missions de Résistance incluent des cibles facultatives de la Kill List, plusieurs points d’infiltration et d’extraction et des missions secondaires. Il présente également Propaganda Missions, un tout nouveau style de mission secondaire de la série. Vous localisez une affiche de propagande unique dans chacun des niveaux de la campagne principale pour débloquer une mission de propagande dans laquelle vous devenez un combattant de la Résistance.

Sniper Elite : Caractéristiques du jeu Résistance :

Campagne complète et autonome jouable en solo et en coopération

Arsenal authentique d’armes de la Seconde Guerre mondiale, avec les favoris des fans ainsi que de nouveaux ajouts

Personnalisez et améliorez les armes en fonction de votre style de jeu

La célèbre caméra X-ray Kill Cam revient, vous montrant le véritable pouvoir destructeur de chaque tir.

Participez au mode multijoueur chat et souris dans le mode Invasion préféré des fans.

Une fois que vous avez défini votre champ d’action, passez aux choses en ligne avec le mode multijoueur antagoniste.

Sniper Elite : Resistance fait suite à Sniper Elite 5 de 2022, pour lequel l’IGN a obtenu une note de 7/10. Nous avons déclaré : « Sniper Elite 5 reste un moyen satisfaisant et spectaculairement grossier de tirer sur les nazis dans leurs régions les plus reculées, mais il semble que la série doit commencer à viser un peu plus haut. »

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].