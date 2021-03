Dans une version, Square Enix a déclaré que le jeu arriverait en 2021, sans nous donner une date de lancement exacte. C’est moins d’un an après la sortie de Hitman 3 sur PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch et Google Stadia. Hitman: Sniper Assassin’s sera lancé pour les smartphones Android et iOS. Le jeu mobile est complètement séparé du monde de la trilogie Hitman originale. La série Hitman appartient à IO Interactive. IO Interactive ne fait plus partie de Square Enix, mais il a donné des informations à Square Enix sur la manière d’intégrer le jeu dans l’univers existant. Il semble qu’il y ait encore un accord de licence en place pour le jeu mobile.

La célèbre franchise de jeu Hitman obtient une nouvelle plate-forme mobile basée sur un thème d’assassinat basé sur les tireurs d’élite. Le jeu s’appellera Hitman: Sniper Assassins (titre provisoire) et est actuellement en cours de développement. Le jeu est développé par Square Enix lui-même et ce sera la seule fois de la série où les utilisateurs ne joueront pas en tant qu’agent 47 et se verront attribuer un agent avec un numéro complètement différent. Selon le teaser publié par les développeurs, les joueurs joueront le rôle de l’agent 426 dans Hitman: Sniper Assassins. Les voix off dans le teaser sont dans la voix de Diana Burnwood, la gestionnaire de l’agent 47, mais on ne sait pas quelle sera l’intrigue du jeu.

