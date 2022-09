Snikt ! Hugh Jackman, l’ennemi préféré de Ryan Reynolds, apparaîtra dans Deadpool 3

Il y a eu un changement dans l’univers cinématographique Marvel.

Soudain, personne ne fancaste le prochain Vengeurs film.

Ils ont cessé de spéculer sur les détails dans le prochain Panthère noire suite.

Au lieu de cela, les fans deviennent gaga Dead Pool 3 — un film dans près de deux ans — tout cela grâce à la capacité de marketing mutant de Ryan Reynolds.

Avec une seule publication sur les réseaux sociaux, l’acteur canadien qui joue Deadpool a changé la conversation. Dans une vidéo effrontée publiée mardi, il a admis qu’il avait du mal à trouver une approche pour le troisième Dead Pool versement, celui qui annoncerait l’entrée du personnage dans le MCU.

Mais ensuite, il a admis qu’il avait une idée en disant: “Hey Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus?”

Difficile de garder ma bouche cousue à propos de celui-ci. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu —@VancityReynolds

En arrière-plan, un Hugh Jackman à peine vu marmonne : « Ouais, bien sûr, Ryan », tandis que Whitney Houston s’exclame : « J’aimerai toujours Hugues” alors que des milliers de vloggers Marvel se précipitaient pour partager leur enthousiasme.

Fausse querelle de longue date

Reynolds est connu pour beaucoup de choses, mais l’une est sa fausse querelle de longue date avec Jackman. En réalité, les deux acteurs qui se sont rencontrés sur le tournage de X-Men : Origines sont de bons amis, ce qui a été exprimé par Reynolds taquinant Jackman dans une variété de publications sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’on lui a demandé de travailler à nouveau ensemble, Reynolds avait toujours été ouvert à l’idée d’amener Wolverine, l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée Marvel, dans la franchise Deadpool. Mais lors d’entretiens précédents, Jackman s’était opposé à l’idée. S’exprimant en 2017 avec Variety, il a déclaré que “le moment n’est peut-être pas le bon”.

Certes, après le succès de Logan, il semblait que Jackman avait définitivement fermé la porte à Wolverine. Le film de 2017 était un conte de super-héros néo-noir granuleux avec moins de costumes et un grain supplémentaire qui a vu un Wolverine plus âgé sortir selon ses propres conditions . Le film de James Mangold est considéré comme l’un des meilleurs du genre. Mais avec Wolverine faisant enfin la longue sieste, où va Dead Pool 3 s’intégrer ?

Une fois de plus, Reynolds a prédit le tollé et a fourni des réponses (en quelque sorte) avec une deuxième vidéo supplémentaire

Vidéo explicative rapide qui aborde…

1) Questions sur la chronologie

2) Canon Logan

3) FAQ MCU

4) Que nous puissions faire cela toute la journée ou non pic.twitter.com/50lBsfYS5p —@VancityReynolds

Ce qui bien sûr n’explique rien, mais nous donne au moins une meilleure vision de Jackman.

Alors d’où viendra Wolverine ? Après le succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison, la réponse est n’importe où et n’importe quand. Grâce au concept du multivers, Reynolds et le réalisateur canadien Shawn Levy peuvent extraire à peu près n’importe quelle version de Wolverine de la chronologie. Ce pourrait être le Wolvie au visage frais de l’original X Men film, ou une version que nous n’avons jamais vue.

Alors que le président de Marvel, Kevin Fiege, a promis Dead Pool conservera sa cote R, l’apparition de Wolverine ouvre un monde de possibilités. Pas le moindre d’entre eux introduisant plus de mutants et de X-Men dans le MCU. (Avant que Disney n’achète Fox Studios, les X-Men et tous les personnages de ces bandes dessinées existaient dans des univers cinématographiques séparés.)

Tout aussi attrayant, cela donne à Deadpool le personnage parfait à affronter. Non seulement les deux sont canadiens canoniques (Deadpool est né à Regina !), mais ils ont tous deux des capacités de guérison qui leur permettent de se remettre de presque toutes les blessures. Laissez la comédie et le chaos s’ensuivre.

Dead Pool 3 ouvre le 6 septembre 2024.