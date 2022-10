Snell: Dodgers-Padres NLDS à Petco Park devrait être “fou”

SAN DIEGO (AP) – L’atmosphère à Petco Park sera absolument électrique vendredi soir lorsque Blake Snell et les Padres de San Diego affronteront Tony Gonsolin et le rival des Dodgers de Los Angeles lors du premier match éliminatoire au stade de baseball du centre-ville avec des fans dans les gradins en 16 années.

Les Padres ont secoué la série de la division NL lorsqu’ils ont gagné 5-3 au Dodger Stadium mercredi soir pour égaliser la meilleure série de 5 à 1-1. Cela leur a assuré deux matchs consécutifs à domicile au parc qui ont sauté à peu près tous les soirs au cours de cette saison de grandes attentes.

“Ouais, je m’attends à ce que ce soit assez fou, ce qui m’excite vraiment”, a déclaré Snell jeudi avant que les Padres ne s’entraînent en fin d’après-midi. “Je voulais vraiment voir ce que serait le baseball en séries éliminatoires ici à San Diego et à Petco.”

La seule façon pour les Padres de s’assurer d’obtenir au moins un match à domicile en séries éliminatoires était de battre les Mets de New York sur la route lors de la ronde des jokers, ce qu’ils ont fait 2-1.

“Je sais que lorsque nous avons battu New York, j’ai vu les fans devenir fous, donc je suis vraiment excité de voir ce qu’ils ont, de voir ce qu’ils apportent, et j’espère que nous remporterons quelques victoires et que nous pourrons les voir devenir encore plus fous. “, a déclaré Snell. “Je suis vraiment très excité à ce sujet.”

Si les Padres battent les Dodgers vendredi soir devant une foule à guichets fermés, le héros de la ville natale Joe Musgrove lancera le match décisif potentiel 4 samedi soir.

Snell a déjà participé aux séries éliminatoires à Petco Park, faisant trois départs avec Tampa Bay dans la bulle AL après la saison 2020 raccourcie par la pandémie, sans fans dans les tribunes. Il a affronté les Dodgers à deux reprises dans les World Series cette année-là, y compris le malheureux match 6 lorsque le manager des Rays, Kevin Cash, l’a tiré en tête. Les Rays ont perdu le match et la série.

Snell a déménagé quelques mois plus tard lorsqu’il a été échangé à San Diego.

“Cela a toujours été l’un de mes stades de baseball préférés, donc je le chéris beaucoup plus étant donné que maintenant nous aurons des fans et ce sont des fans de San Diego et c’est à San Diego. J’aime beaucoup plus ça », a déclaré le gaucher.

Snell, qui a remporté le prix AL Cy Young 2018, a également quitté ce début de la Série mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé ce dont il se souvenait de cette nuit-là, il a répondu: «Je savais que cette question allait venir. C’était inévitable. Oui, c’était l’un de mes meilleurs débuts. Je m’en tiendrai à cela. Il y a deux ans, mec. Je dois tourner cette page, lire un livre différent, apprendre, m’améliorer.

La victoire de mercredi soir a été énorme parce que les Dodgers ont dominé les Padres depuis la mi-2021, notamment en allant 14-5 cette année et en battant San Diego 109-47. Les 111 victoires des Dodgers ont remporté la NL West, terminant 22 matchs devant les Padres et gagnant l’avantage du terrain grâce aux World Series.

“C’est une équipe différente”, a déclaré Snell à propos de la formation des Dodgers de cette année. «Ils ont Freddie Freeman, ils ont Trea (Turner). C’est juste une toute autre équipe qu’il y a deux ans. Ils sont beaucoup mieux, je pense. Ils ont des pièces qui les ont rendus beaucoup plus forts au niveau des frappes.

Les Padres ont été portés offensivement toute l’année par All-Star Manny Machado. Ils ont terminé 89-73 sans l’arrêt-court de la superstar Fernando Tatis Jr., qui était sur le point de revenir d’une fracture du poignet lorsqu’il a été suspendu 80 matchs par la MLB le 12 août après avoir été testé positif à un médicament améliorant les performances.

Les Padres ont remporté une série de jokers à domicile contre Saint-Louis en 2020, moins les fans. La dernière fois que les Padres ont joué devant un Petco Park bondé lors des séries éliminatoires, c’était en 2006, lorsqu’ils ont perdu les deux matchs à domicile dans la NLDS avant que les Cardinals ne terminent une série 3-1 à St. Louis.

Le premier frappeur et voltigeur gauche de San Diego cette année-là était Dave Roberts, qui en est à sa septième saison à la barre des Dodgers.

Les Dodgers ont remporté neuf séries consécutives contre les Padres. San Diego n’a pas remporté de séries éliminatoires en une saison complète depuis la série de championnats NL 1998 contre les Braves d’Atlanta.

Snell peut contribuer à changer cela.

“Il n’y a pas de meilleur moment pour être grand que maintenant”, a déclaré Snell, qui avait une fiche de 8-10 avec une MPM de 3,38 au cours d’une saison régulière en dents de scie.

Gonsolin, un All-Star qui est allé 16-1 avec une MPM de 2,14 en saison régulière, s’est opposé à Snell dans le sixième match de la Série mondiale il y a deux ans. Il n’est pas préoccupé par une foule bruyante.

“Oui, nous avons la chance de jouer ici au Dodger Stadium, et nous accueillons 45 50 000 personnes chaque soir lorsque nous jouons”, a déclaré Gonsolin lors d’une vidéoconférence avec les médias. « Je ne peux pas imaginer que c’est plus bruyant que ça. Oui, je suis ravi d’aller là-bas et de lancer des frappes.

Roberts a déclaré que Gonsolin devrait être bon pour 75 lancers et que Dustin May et Andrew Heaney pourraient le suivre. Gonsolin a été mis à l’écart pendant une grande partie des 1 1/2 derniers mois avec un avant-bras droit tendu. Il est revenu le 3 octobre, lançant deux manches.

Bernie Wilson, l’Associated Press