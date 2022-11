Snell court pour le feu vert TD, les Steelers retiennent les Colts 24-17

INDIANAPOLIS (AP) – Le touché de 2 verges de Benny Snell Jr. avec 9:55 à faire a donné à Pittsburgh la tête et les Steelers ont repoussé une tentative de retour de dernière minute pour battre les Colts d’Indianapolis 24-17 lundi soir.

Snell a réussi 12 courses pour un sommet de la saison de 62 verges après avoir remplacé Najee Harris, blessé, au troisième quart. Harris a été exclu à la mi-temps en raison d’une blessure à l’abdomen.

Pittsburgh (4-7) a remporté sa huitième victoire consécutive dans la série et a égalé San Francisco pour le plus grand nombre de victoires lundi soir de l’histoire de la ligue (52). Les 49ers avaient pris les devants avec la victoire de la semaine dernière sur l’Arizona à Mexico.

Matt Ryan a conduit les Colts (4-7-1) en position pour marquer, mais Indy a laissé une minute s’écouler en trois jeux sur le territoire des Steelers, utilisant finalement son premier temps mort au quatrième essai avec 30 secondes à jouer. Ryan a ensuite lancé incomplet à Parris Campbell sur les quatrième et troisième des Steelers 26 et Indy est tombé à 1-2 sous l’entraîneur par intérim Jeff samedi.

C’était le premier match à domicile des Colts lundi soir depuis septembre 2015 et la première mi-temps a été ratée.

Pittsburgh a pénétré le territoire d’Indy sur les cinq possessions et a produit trois buts sur le terrain et la course de 6 verges de Harris pour prendre une avance de 16-3.

Les Colts ont eu une étincelle lorsque la recrue Dallis Flowers a renvoyé le coup d’envoi d’ouverture de la seconde moitié de 90 verges. Quatre jeux plus tard, Jonathan Taylor a marqué sur une course de 2 verges pour réduire le déficit à 16-10.

Les Colts se sont dirigés vers la ligne de 1 mètre des Steelers lors de leur prochaine possession, mais Ryan et Taylor ont raté un transfert et Pittsburgh a récupéré. Indy a ensuite forcé un trois et retrait et Ryan a lancé une passe de touché de 6 verges à Michael Pittman pour donner à Indy une avance de 17-16 à la fin du troisième quart.

Cela n’a pas duré longtemps. Pittsburgh a répondu avec la course de Snell et une passe de conversion de 2 points de Kenny Pickett à George Pickens a porté le score à 24-17.

Pickett était 20 sur 28 avec 174 verges et aucun revirement pour Pittsburgh. Ryan a lancé pour 199 verges avec un touché et une interception.

Steelers : Visitez Atlanta dimanche.

Colts : À Dallas dimanche soir.

