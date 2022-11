Snell court pour le feu vert TD, les Steelers retiennent les Colts 24-17

INDIANAPOLIS (AP) – Benny Snell Jr. a attendu son premier report de la saison.

Quand il a finalement eu l’occasion, lors de la semaine 12 aux heures de grande écoute, Snell a montré à tout le monde ce qu’il pouvait faire.

Il a couru pour 62 verges, a marqué le touché avec 9:55 à jouer, puis a regardé ses coéquipiers des Steelers de Pittsburgh repousser une tentative de retour de dernière minute pour battre les Colts d’Indianapolis 24-17 lundi soir.

“Nous allons à n’importe quel gars portant un casque”, a déclaré l’entraîneur des Steelers Mike Tomlin. “Il faisait partie de l’équipe de botté de dégagement et parfois vous pariez qu’il est promu sur le champ de bataille.”

Les Steelers (4-7) n’avaient pas vraiment le choix après que Najee Harris ait quitté le terrain en boitant en première mi-temps. Harris a été exclu avec une blessure à l’abdomen et Snell a pris le relais.

Il a porté 12 fois, a produit son plus haut total de précipitations depuis un match de 84 verges le 21 décembre 2020, et avec les Steelers à la traîne 17-16 et des centaines ou des milliers de Terrible Towels agitant le troisième et le but, Snell a trouvé une ouverture voie vers la zone d’en-but. Kenny Pickett a lancé à George Pickens pour la conversion en 2 points pour le rendre 24-17.

La huitième victoire consécutive de Pittsburgh dans cette série déséquilibrée a permis aux Steelers d’égaler San Francisco pour le plus grand nombre de victoires lundi soir de l’histoire de la ligue (52). Les 49ers avaient pris les devants la semaine dernière lorsqu’ils ont battu l’Arizona à Mexico.

Matt Ryan a conduit les Colts (4-7-1) en position pour marquer, mais Indy a laissé une minute s’écouler en trois jeux sur le territoire des Steelers, utilisant finalement son premier temps mort au quatrième essai avec 30 secondes à jouer. Ryan a ensuite lancé incomplet à Parris Campbell sur les quatrième et troisième des Steelers 26 et Indy est tombé à 1-2 sous l’entraîneur par intérim Jeff samedi.

“Je pensais que nous avions beaucoup de temps”, a déclaré Saturday, qui n’a jamais été entraîneur au niveau professionnel ou collégial avant que le propriétaire Jim Irsay ne l’engage pour remplacer Frank Reich. « Nous avons eu beaucoup de temps morts, donc je n’étais pas trop inquiet. Ce n’était pas un manque de temps, nous n’avons tout simplement pas fait assez de jeux.

C’était le premier match à domicile des Colts lundi soir depuis septembre 2015 et la première mi-temps a été un raté complet.

Pittsburgh a pénétré le territoire d’Indy sur les cinq possessions et a produit trois buts sur le terrain et la course de 6 verges de Harris pour prendre une avance de 16-3. Les joueurs des Colts ont couru vers les vestiaires sous un chœur de huées.

Mais lorsque la recrue Dallis Flowers a rendu le coup d’envoi de la seconde mi-temps sur 90 yards, l’ambiance a changé.

Quatre jeux plus tard, Jonathan Taylor a marqué sur une course de 2 verges pour réduire le déficit à 16-10. Les Colts se sont dirigés vers la ligne de 1 mètre des Steelers lors de leur prochaine possession, mais Ryan et Taylor ont raté un transfert et Pittsburgh a récupéré.

Indy a ensuite forcé un trois et retrait et Ryan a lancé une passe de touché de 6 verges à Michael Pittman pour donner aux Colts une avance de 17-16 à la fin du troisième quart.

Cela n’a pas duré longtemps. Snell, qui a joué à l’université dans le Kentucky voisin, a répondu avec la courte course de TD.

“Il a un avantage, il court en colère”, a déclaré Pickett, le QB recrue de Pittsburgh qui a terminé 20 sur 28 pour 174 verges et aucun revirement. “J’adore le jus qu’il apporte. C’est un gars minutieux qui fait très bien son travail.

MISE À JOUR SUR LES BLESSURES

Tomlin a déclaré qu’il n’était pas certain du diagnostic de Harris. Harris avait 10 portées pour 35 verges avant de partir. Le demi de coin Levi Wallace a également quitté le match en retard avec une blessure non divulguée.

“Nous respectons toutes les décisions prises en matière médicale, mais je ne sais pas d’où vient la décision”, a déclaré Tomlin à propos du départ de Wallace.

Indy a perdu le demi de coin du Pro Bowl Kenny Moore II avec un tibia blessé. Son remplaçant, Tony Brown, défendait Pickens lors de la conversion en 2 points.

PACK DE STATISTIQUES

Steelers : Pickett a rejoint Terry Bradshaw et Bubby Brister en tant que seules recrues à commencer pour les Steelers un lundi soir. … Pickens a capté trois passes pour 57 verges et Diontae Johnson a réussi cinq réceptions pour 49 verges. … Les Steelers avaient 18 verges au total au troisième quart.

Colts: Ryan a lancé pour 199 verges avec un touché et une interception après avoir réussi 5 sur 13 avec 36 verges et compilé une note de 14,6 en première mi-temps. … Taylor a couru 20 fois pour 86 verges et a marqué lors de son troisième match consécutif. … Indy avait zéro verges au total au premier quart.

POUSSÉE DE LA SANTÉ MENTALE

Irsay a utilisé le jeu télévisé à l’échelle nationale pour mettre en évidence sa campagne de sensibilisation à la santé mentale, Kicking the Stigma. Avant le match, Irsay a annoncé que 1,4 million de dollars avaient été alloués à près de deux douzaines d’organisations à but non lucratif et caritatives, principalement dans l’Indiana.

SUIVANT

Steelers : Visitez Atlanta dimanche.

Colts : À Dallas dimanche soir.

Michael Marot, Associated Press