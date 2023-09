Sneaky Starmer ne peut pas admettre vouloir réécrire le Brexit – mais il peut y parvenir en grande partie de manière furtive

Travail glissant

QUI devrions-nous croire au sujet du projet travailliste de neutraliser le Brexit ?

Keir Starmer, pris au dépourvu au Canada en admettant qu’en tant que Premier ministre, il respecterait servilement les règles de l’UE ?

Sir Keir Starmer a pratiquement confirmé son intention d’inverser le Brexit autant que possible. Crédit : Getty

Ou la chancelière fantôme Rachel Reeves, envoyée pour aplanir sa gaffe désastreuse et rassurer les Leavers ?

La vérité est que Starmer a toujours détesté le Brexit.

Les travaillistes ne peuvent pas admettre vouloir réintégrer officiellement une quelconque partie de l’UE, mais ils peuvent y parvenir en grande partie de manière furtive.

Bruxelles ne se contentera pas de lui accorder le « meilleur accord » qu’il prétend pouvoir obtenir – non sans qu’il sacrifie un aspect clé de notre indépendance durement gagnée.

Lequel? Starmer a laissé échapper cela.

Il suivrait le diktat de Bruxelles.

Plus tard, après avoir fait cela assez longtemps, il pourrait peut-être dire que nous ferions aussi bien de revenir.

Le parti travailliste était tout aussi sournois et antidémocratique sous Blair et Brown – et encore une fois lorsque Starmer lui-même a tenté d’annuler le verdict du référendum de 2016.

Le reste en chef ne « ferait pas fonctionner le Brexit ». Il ne voulait même pas le garder en sécurité.

Réduire les impôts

NOUS ne comprenons pas pourquoi Jeremy Hunt aurait déclenché des luttes intestines entre conservateurs en écrasant avec désinvolture les espoirs de réduction d’impôts lors d’une interview à la radio.

Nous reconnaissons que nous avions besoin d’un chancelier plus stable après la débâcle de Liz Truss.

Et l’inflation et le remboursement massif de notre dette restent préoccupants.

Mais aucun gouvernement conservateur ne devrait se contenter de maintenir le fardeau fiscal le plus élevé depuis 70 ans, car cela tue la croissance et nuit aux familles.

Il doit faire preuve d’audace, réduire les dépenses publiques, libérer de l’argent pour soulager les souffrances des ménages et attirer des investissements créateurs d’emplois.

Les travaillistes n’en feraient rien.

Ainsi, M. Hunt peut encore rappeler au public une raison clé de voter conservateur : la baisse des impôts.

Cela ne correspond pas

Les A-LEVELS sont mûrs pour être réinventés. Mais nous ne voyons pas l’intérêt de faire étudier les mathématiques aux enfants jusqu’à 18 ans, comme le souhaite Rishi Sunak.

Oui, les employeurs aimeraient que les jeunes sortant de l’école possèdent un plus large éventail de compétences qu’un nouveau « baccalauréat britannique » pourrait offrir.

Mais la plupart des emplois n’exigent jamais des mathématiques dépassant le niveau, disons, d’un jeune de 14 ans.

De plus, nous n’avons pas assez de professeurs de mathématiques.

Et M. Sunak n’agirait de toute façon qu’après les prochaines élections.

Tout cela pourrait donc être académique.

Justice secrète

NOS tribunaux ne doivent jamais tenir des procès pour viol en secret, comme le propose la Commission du droit.

Il prétend que l’exclusion du public et de presque toute la presse atténuerait le stress des victimes.

Mais ils sont déjà anonymes à vie et peuvent témoigner par liaison vidéo.

La justice ouverte est sacrée.

Abandonnez-le dans certains cas et ils ne seront pas signalés. . . Ainsi, les autres victimes d’un violeur ne sauraient jamais se manifester.

C’est sinistre – et doit être rejeté.