Sneaky Seagull pris sur bande en douceur Sandwich au thon de vol à l’étalage de Shop en Ecosse

Un moment hilarant a été filmé à Aberdeen, en Écosse, lorsqu’une mouette effrontée est entrée dans un magasin Co-op pour voler un sandwich. L’incident a laissé les internautes étonnés et en riant et la vidéo de la mouette de vol à l’étalage est maintenant largement diffusée sur les réseaux sociaux pour son effronterie.

La vidéo d’une minute montre l’oiseau rusé affectueusement connu sous le nom de Gus et est connu pour fréquenter les magasins dans le quartier d’Union Street de la ville. Les images montrent la mouette attendant qu’il n’y ait personne dans le magasin, puis se promènent pour se servir des collations. L’oiseau rusé entre dans le magasin pour chercher un déjeuner et essaie de prendre deux sandwichs séparés à emporter à l’extérieur et à se gaver.

Même si Gus a eu du mal à porter un sandwich dans son bec, il en a essayé un autre avant de finalement réussir à obtenir un sandwich au thon.

Cependant, alors qu’il essaie négligemment de sortir de la boutique, Gus s’arrête calmement pour que les portes automatiques s’ouvrent à nouveau lorsqu’un client entre. Alors qu’il court à l’extérieur, un passant tente en vain de s’emparer de l’objet volé. , mais la mouette réussit à s’échapper. Quelques instants plus tard, la vidéo se termine en montrant un Gus victorieux poussant le sandwich à l’extérieur du magasin.

Le spectateur Veberley Macdonald a capturé l’acte de lumière du jour effronté de l’oiseau effronté devant la caméra et l’a partagé sur Facebook. Le long de la vidéo, MacDonald a écrit: «Vous ne croirez jamais qui j’ai rencontré sur le chemin du travail dans la légende. La publication Facebook a laissé les internautes apprécier le goût de l’oiseau, tout en suscitant un certain nombre de réactions intéressantes.

Un utilisateur a déclaré en plaisantant: «Génial, ils sont beaucoup plus intelligents que ce que nous leur attribuons.»

«Des oiseaux intelligents là-bas à Aberdeen!» fit remarquer un autre.

Macdonald a déclaré: «Il semble que ce soit tous les jours que je vois Gus, je le vois presque tous les matins ou après-midi. «Au début, c’était des chips qu’il volait maintenant ce sont des sandwichs», Courrier quotidien signalé.

