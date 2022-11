Sneaky Ronaldo tente de revendiquer le but de Fernandes lors de la victoire du Portugal

LUSAIL, Qatar – Bruno Fernandes a éclipsé Cristiano Ronaldo en inscrivant les deux buts pour le Portugal lundi alors qu’une victoire 2-0 contre l’Uruguay a scellé une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 pour les champions d’Europe 2016.

Dans un match acharné au stade Lusail, Fernandes a fait la différence pour le Portugal alors que la défaite de l’Uruguay les a laissés en bas du groupe H et qu’ils devaient gagner contre le Ghana lors de leur dernier match pour avoir un espoir de se qualifier pour la prochaine étape.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Le Portugal prouve qu’il est l’une des meilleures équipes du Qatar

Le Portugal a rejoint la France et le Brésil en assurant sa place en huitièmes de finale à Qatar 2022, mais si ces deux poids lourds du football font partie des favoris pour remporter la Coupe du monde, personne ne devrait sous-estimer cette équipe portugaise.

Ils ont su venir à bout d’un Uruguay têtu, qui offrait peu d’avenir, en s’imposant sans compter sur les buts de Ronaldo. Et sans une frappe de dernière minute qui a touché le poteau, Fernandes de Manchester United serait devenu le premier joueur à réussir un triplé au Qatar.

Fernandes, milieu de terrain, n’est qu’un de ces joueurs portugais qui sont des stars à part entière mais trop souvent éclipsés par Ronaldo. Le Portugal compte également Bernardo Silva, Rafael Leao, Joao Felix et des défenseurs de haut niveau tels que Ruben Dias et le vétéran expérimenté Pepe.

Le Portugal est toujours un concurrent dans les tournois majeurs et une menace pour les nations plus fantaisistes, mais son seul succès international à ce jour a été à l’Euro 2016.

Pourtant, alors que la Coupe du monde entre dans les huitièmes de finale, le Portugal est une équipe à éviter par les meilleures équipes car elle est capable de battre n’importe qui et pourrait aller jusqu’au bout et remporter la Coupe du monde cette fois-ci.

2. Le désir de buts de Ronaldo devient sournois

Ronaldo n’a pas marqué plus de 800 buts en carrière sans un désir intense de mettre le ballon dans le filet, mais il est allé jusqu’à essayer d’en réclamer sournoisement un qu’il n’a pas marqué contre l’Uruguay.

Le joueur de 37 ans, désormais sans club après sa sortie acrimonieuse de Manchester United la semaine dernière, est devenu le premier joueur à marquer dans cinq tournois de la Coupe du monde lorsqu’il a inscrit un penalty lors de la victoire 3-2 contre le Ghana lors du match d’ouverture du Portugal en Qatar.

Mais il a également tenté de priver Fernandes du premier but de ce match contre l’Uruguay en réagissant à la frappe de la 54e minute en célébrant comme s’il avait dirigé la croix du milieu de terrain.

Cristiano Ronaldo a célébré comme le but de Bruno Fernandes était le sien contre l’Uruguay lors de la Coupe du monde. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

À première vue, il ne semblait y avoir qu’un léger contact de la tête de Ronaldo, mais sa réaction suggérait sans aucun doute qu’il avait apporté la touche cruciale. Pourtant, une série de rediffusions a en fait montré que Ronaldo n’avait pas du tout touché le ballon ni l’avait détourné vers le filet.

Lorsque les grands écrans du stade Lusail ont annoncé quelques instants plus tard que Fernandes avait obtenu le but, la réaction de Ronaldo a été filmée : il regardait l’écran et a eu ce qui semblait être un rire nerveux en essayant de masquer sa déception, ou simplement son incrédulité que quelqu’un ait eu l’audace de lui enlever le but.

C’était un look similaire de Ronaldo lorsqu’il a été remplacé par le manager Fernando Santos dans les phases finales.

3. L’Uruguay cynique remonte le temps avec une approche brutale

L’Uruguay est une nation qui a été et continue d’être dotée de talents de football de classe mondiale, qui ont toujours été disproportionnellement élevés pour sa population de seulement 3,5 millions d’habitants.

Mais quand ses grands attaquants ne dominent pas le jeu, l’Uruguay peut trop souvent compter sur une approche plus physique pour obtenir un résultat, surtout face à des équipes aussi talentueuses que le Portugal.

Ce fut l’une de ces occasions où les joueurs de l’entraîneur Diego Alonso ont montré leur côté cynique, tentant de tuer le match à chaque occasion avec des défis tardifs, des coups de chemise et un sentiment général de sur-physique. Sur le penalty de Fernandes, les joueurs portugais ont gardé la place des joueurs uruguayens cherchant à l’érafler.

2 Connexe

L’Uruguay a toujours produit des joueurs coriaces et engagés et leur mélange de ténacité et de capacité est la raison pour laquelle tant d’entre eux, tels que Luis Suarez, Diego Godin et Edinson Cavani, ont réussi dans les grands clubs européens au fil des ans.

Mais à part une vague d’attaques tardives lors de la poursuite du match, l’Uruguay a joué ce match comme s’il se contentait d’un match nul et ils ont tenté d’obtenir le point en franchissant la ligne à plusieurs reprises. Rodrigo Bentancur et Mathias Olivera ont reçu des cartons jaunes et ont ensuite eu la chance de ne pas être expulsés pour d’autres fautes.

C’est dommage de voir une équipe d’un tel talent jouer de manière aussi négative, surtout quand ils ont les joueurs pour battre n’importe quelle équipe au cours de leur journée.

Notes des joueurs

Le Portugal: Diogo Costa 6; Joao Cancelo 7, Ruben Dias 6, Pepe 7, Nuno Mendes 5 ; Bernardo Silva 6 ans, Ruben Neves 6 ans, William Carvalho 6 ans ; Bruno Fernandes 7, Cristiano Ronaldo 5, Joao Félix 7.

Sous-titres : Raphael Guerreiro 6, Rafael Leao 6, Goncalo Ramos 6, Joao Palhinha 6, Matheus Nunes 6.

Uruguay: Sergio Rochet 7; Sébastien Coates 6, Diego Godin 7, José Maria Gimenez 6 ; Fede Valverde 6, Matias Vecino 6, Rodrigo Bentancur 5 ; Guillermo Varela 6, Mathias Oliveira 5; Darwin Nunez 5, Edinson Cavani 5.

Sous-titres : Facundo Pellistri 6, Georgian de Arrascaeta 6, Maxi Gomez 6, Luis Suarez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Bruno Fernandes, Portugal

Le milieu de terrain de Manchester United s’est démarqué simplement en inscrivant le but qui a décidé de ce match lamentable.

Le pire : Cristiano Ronaldo, Portugal

Le capitaine du Portugal était anonyme et n’a attiré l’attention que lorsqu’il a tenté de marquer un but qui n’était pas le sien.

Faits saillants et moments marquants

Le but décisif est venu à la 54e minute. Bruno Fernandes a lancé un centre dans la surface et Cristiano Ronaldo s’est levé pour une tête libre alors que le ballon rebondissait au fond du filet.

Ronaldo a célébré comme si c’était son but et il a d’abord été crédité du but, mais en y regardant de plus près, il semble qu’il ait raté le ballon et le but a été crédité à Fernandes. Le but était le premier de Fernandes en Coupe du monde.

Ronaldo touche-t-il ce but ? pic.twitter.com/SdW0v6NjCZ – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

Fernandes n’avait pas fini, cependant.

Un penalty quelque peu douteux a été accordé au Portugal lorsque Fernandez a passé le ballon entre les jambes de Luis Suarez et, Suarez tombant au sol, a tendu le bras pour préparer sa chute et le ballon a frôlé sa main. L’arbitre a déterminé qu’il s’agissait d’un ballon de la main après un examen vidéo.

Un penalty est accordé au Portugal pour ce handball pic.twitter.com/FyG8XT9Fjg – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Revenez bientôt…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Bruno Fernandes a marqué son premier but en Coupe du monde en quatre apparitions en carrière en Coupe du monde.

Fernandes a été impliqué dans quatre des cinq buts marqués par le Portugal lors de cette Coupe du monde (deux buts, deux passes décisives).

Suivant

Le Portugal: Le groupe H se poursuit le vendredi 2 décembre lorsque le Portugal affrontera la Corée du Sud à 10 h HE. Avec leur victoire sur l’Uruguay, cependant, le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale.

Uruguay: De même, l’Uruguay affrontera le Ghana le vendredi 2 décembre à 10 h HE pour clôturer la phase de groupes. Mais avec leur défaite contre le Portugal, ils doivent gagner contre le Ghana et voir si l’autre match du Groupe H en même temps aide leur cause.