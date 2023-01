Snarl, vous êtes sur Candid Camera

Pour mener l’étude, le Dr Gilbert et ses collègues ont analysé des images capturées par Snapshot Wisconsin, un projet de science citoyenne dirigé par le ministère des Ressources naturelles du Wisconsin. Depuis 2016, des bénévoles ont déployé plus de 2 000 caméras pour la faune à travers l’État, capturant des dizaines de millions d’images des champs, des fermes et des forêts du Wisconsin – et de la faune qui les fréquente.

Les animaux sauvages de différentes espèces étaient plus susceptibles de mener des vies qui se chevauchent – ​​apparaissant plus rapidement sur les sites de caméras locales – dans des paysages modifiés par l’homme, comme des fermes, que dans des endroits moins perturbés, comme les forêts nationales, ont rapporté des scientifiques dans PNAS le mois dernier.