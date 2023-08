Snapmaker annonce son premier découpeur laser dédié, le Ray, dans les saveurs 20w et 40w

Snapmaker fabrique des outils de fabrication trois en un – The Snapmaker, Snapmaker 2 et Artisan – depuis plus de six ans maintenant. Ces machines ont des têtes d’outils interchangeables qui peuvent être utilisées pour l’impression 3D, la découpe laser et l’usinage CNC. Au début de cette année, elle s’est diversifiée pour fabriquer une imprimante 3D dédiée, la J1 – une machine à double tête d’impression qui fonctionne très bien – et aujourd’hui, la société a dévoilé son premier découpeur laser autonome.

Appelé le Ray, ce découpeur laser est livré avec un puissant laser de 40 watts pour 1 299 $, ou une version de 20 watts pour 999 $, un prix qui le met en concurrence directe avec Le nouveau laser de Glowforge, l’Aura. Le laser 40w est capable de couper des morceaux de bois de 20 mm (3/4 de pouce) en un seul passage, tandis que la version 20w coupera facilement du tilleul de 10 mm. Il dispose d’un service de coupe de 400 x 600 mm avec un système de pieds relevables pour lui permettre de couper et de graver des morceaux de matériau plus épais comme des boîtes ou des planches à découper. Bien que le Ray ne soit pas livré avec un boîtier, il existe un boîtier en option doté d’un système d’arrêt automatique afin que le laser s’arrête lorsque vous ouvrez le couvercle.

Le Snapmaker Ray est disponible en précommande aujourd’hui, le 22 août 2023, à un prix réduit de 999 $ pour la version 20 watts et de 1 299 $ pour la version plus puissante de 40 watts.