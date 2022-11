Snapdragon AR2 Gen 1 est conçu uniquement pour la réalité augmentée

Dans la foulée de l’annonce d’hier du chipset mobile Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a enchaîné avec son premier chipset dédié aux casques de réalité augmentée : l’AR2 Gen 1.

La puce hérite de son nom déroutant (non, nous ne savons pas à quoi correspond ce « 2 » non plus) du Snapdragon XR2 existant et de son suivi XR2+ Gen 1, qui sont conçus pour des casques de réalité mixte et de réalité virtuelle plus puissants. comme le récent Meta Quest Pro.

En revanche, l’AR2 Gen 1 figurera dans des appareils AR légers, le type conçu pour ressembler davantage à des lunettes traditionnelles qu’à un casque encombrant.

La prise en charge de la puce a déjà été promise par des entreprises allant des géants des smartphones Xiaomi et Oppo aux experts XR Pico et Nreal.

Contrairement à certains systèmes AR existants, l’AR2 Gen 1 est divisé en plusieurs parties. Le processeur principal de 4 nm peut s’asseoir dans un bras des lunettes, avec une unité de connectivité de l’autre côté et un co-processus plus petit dans le pont central.

Qualcomm

Qualcomm affirme que cette conception réduit le nombre de fils qui doivent traverser chaque charnière – l’un des principaux facteurs dans la façon dont les lunettes AR encombrantes et lourdes ont tendance à devenir. Il maintient également le processeur principal 40% plus petit que sur le XR2, une autre étape vers des lunettes plus petites dans l’ensemble.

Les batteries plus petites devraient également être une option pour les fabricants, avec l’AR2 Gen 1 optimisé pour une faible consommation d’énergie, permettant théoriquement des lunettes qui fonctionnent avec seulement 1 W de puissance.

Bien sûr, la réalité augmentée attend toujours le boom de la consommation promis il y a des années par l’échec de Google Glass, bien que les cas d’utilisation industriels se soient avérés plus populaires.

Cette nouvelle puce ne suffira probablement pas à donner vie au marché naissant – il faudra peut-être les lunettes AR d’Apple pour le faire – mais c’est un pas dans la bonne direction et renforce encore l’avance de Qualcomm sur le marché.

Parallèlement à la plate-forme AR2 Gen 1, Qualcomm a également annoncé une paire de nouveaux chipsets audio pour casques et haut-parleurs Bluetooth – les S5 et S3 Gen 2 – aux côtés d’un aperçu d’une nouvelle gamme de processeurs, Oryon, la première sortie de son achat du concepteur de processeurs Nuvia. l’année dernière. Cela peut annoncer des plans plus ambitieux pour les ordinateurs portables et même les ordinateurs de bureau, mais avec seulement le nom annoncé jusqu’à présent, nous devrons attendre les premières annonces de produits l’année prochaine pour en savoir plus.