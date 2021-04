Depuis que Huawei a vendu la marque Honor, la société a été autorisée à travailler à nouveau avec Qualcomm et nous savons déjà que la marque travaille sur le Honor 50 Pro + qui doit être alimenté par le SoC Snapdragon 888. Selon le leaker Station de chat numérique, Honor sera l’un des OEM à équiper un produit phare du chipset mis à jour.

Honor 30 Pro +

Selon le leaker, le Snapdragon 888 Plus (ou Pro), est déjà en cours de test par les fabricants et nous pourrions voir des appareils avec le chipset mis à jour dès le troisième trimestre. Cette variante Plus (ou Pro) devrait avoir une petite mise à jour des performances, comme ce fut le cas avec les variantes de révision des Snapdragon 855 et 865.

D’ici là, Honor devrait dévoiler la série 50 en mai et le modèle haut de gamme sera le Honor 50 Pro +. N’oubliez pas que celui-ci devrait arriver avec le SoC Snapdragon 888. Il a été précédemment rapporté que Honor s’attend à relancer la gamme Magic pour rivaliser avec les produits phares des séries P et Mate de Huawei.

