Après l’aperçu d’hier, Qualcomm a dévoilé aujourd’hui son nouveau chipset Snapdragon 888. C’est une puce de 5 nm avec une architecture de nouvelle génération. Les premiers appareils avec le 888 sortiront au premier trimestre de l’année prochaine, plusieurs fabricants de smartphones se disputent déjà qui sera le premier.

Il y a beaucoup à couvrir, alors installez-vous.

CPU

La 888 est la première puce à devenir officielle avec le noyau Cortex-X1 (la conception de base d’ARM a quelques ajustements Qualcomm). Par rapport à l’A78, le X1 peut exécuter 33% d’instructions en plus par horloge, dispose du double du matériel SIMD et la capacité des caches L1 et L2 a également été doublée. Ce noyau fonctionne à 2,84 GHz.

Vient ensuite un cluster de trois cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz. Ils sont rejoints par quatre cœurs A55 fonctionnant à 1,8 GHz. Le processeur est également équipé de 4 Mo de cache L3 et de 3 Mo de cache système.

Au total, le processeur Kryo 680 promet une augmentation de 25% des performances par rapport au processeur du chipset S865. L’efficacité énergétique est également en hausse de 25%.

GPU

L’Adreno 660 vise des performances de rendu 35% plus rapides tout en augmentant l’efficacité énergétique de 20%. Il est conçu pour les jeux à fréquence d’images élevée et à faible latence. L’objectif est de permettre le jeu à 144 ips pour les jeux qui le souhaitent, mais il existe également plusieurs fonctionnalités pour améliorer la qualité de l’image.

L’ombrage à taux variable (VRS) est une nouvelle astuce trouvée dans les GPU récents de Nvidia et AMD (y compris ceux des consoles PS5 et Xbox). Il permet aux shaders de travailler sur deux ou quatre pixels à la fois, au lieu d’un seul.

Cela économise des ressources de calcul et si les développeurs de jeux font attention à la manière dont ils l’appliquent, l’image rendue sera visuellement impossible à distinguer. VRS peut augmenter les performances jusqu’à 30%. Alternativement, il peut être utilisé pour augmenter l’efficacité énergétique.

Game Quick Touch peut réduire la latence tactile jusqu’à 20%. Cela fonctionne jusqu’à 120 ips, mais est plus efficace à 60 ips afin que tous les jeux puissent l’utiliser, même s’ils ne prennent pas en charge des fréquences d’images plus élevées.

L’Adreno 660 prend en charge le rendu HDR 10 bits et sous-pixel. Il peut également améliorer l’uniformité des écrans OLED avec une compensation Mura («mura» ou «trouble» est le résultat d’un étalonnage irrégulier des pixels voisins).

Caméra

Le 888 est le premier Snapdragon avec un triple FAI (les puces précédentes de la série 800 avaient un double FAI). Cela permet de traiter simultanément trois flux de caméra distincts, ce qui a de multiples utilisations. D’une part, il peut gérer trois flux vidéo 4K HDR ou capturer trois photos 28MP en même temps.

Cela permettra également des transitions plus fluides de l’ultra-large à la large aux télé-caméras, car chaque caméra dispose de son propre FAI. Les conceptions précédentes de trois caméras / deux FAI ont entraîné un «saut» lorsque le téléphone basculait entre les flux vidéo.

Les trois FAI du Spectra 580 sont également utilisés pour le HDR échelonné car ils peuvent traiter simultanément les expositions courtes, moyennes et longues. Le S888 peut enregistrer des photos HDR 10 bits au format d’image HEIF, en plus des capacités vidéo HDR de son prédécesseur (le S865 a introduit le support HDR10 + et Dolby Vision pour la vidéo).

En parlant de vidéos, le nouveau chipset peut capturer et lire des vidéos 4K à 120 ips, ce qui lui permet de tirer le meilleur parti d’un écran 4K haute résolution. Pour revenir à la photographie, la puce peut prendre 120 photos par seconde à une résolution de 12MP.

Connectivité

Il s’agit du premier chipset à utiliser le modem Snapdragon X60 5G. Et contrairement au 865, le modem est intégré au lieu d’être une puce externe. Ce modem de troisième génération prend en charge les saveurs sub-6 et mmWave de la 5G. Il offre des vitesses de liaison descendante allant jusqu’à 7,5 Gbps et des liaisons montantes jusqu’à 3 Gbps.

Le système FastConnect 6900 dispose du Wi-Fi 6G (ax dans la bande 6 GHz) et il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbit / s, le Wi-Fi mobile le plus rapide du secteur, déclare Qualcomm. La norme 6E offre également une latence plus faible, une aubaine pour la diffusion de jeux depuis un PC local (ou le cloud, là où le modem 5G peut également aider).







FastConnect 6900 prend en charge le Wi-Fi 6E et la technologie avancée Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 avec deux antennes est également pris en charge, ainsi que la suite aptX de technologie audio sans fil de haute qualité à faible latence.

IA

Le moteur AI de 6e génération combine le nouvel Hexagon 780 et la puissance de calcul numérique du GPU pour fournir 26 TOPS (contre 15 TOPS sur le S865). L’efficacité énergétique est également considérablement améliorée, les performances par Watt ont été multipliées par 3.

Le centre de détection de 2e génération réduit également la consommation d’énergie. Il peut fonctionner à moins de 1 milliampère mais peut gérer beaucoup plus que la 1ère génération – maintenant 80% des tâches simples d’IA passent par le Hub au lieu d’avoir à réveiller le puissant processeur Hexagon. Ceci est pour des applications simples comme la détection d’ascenseur et d’activité et l’écoute des mots de réveil.

Sécurité

Le Snapdragon 888 est le premier chipset mobile à se conformer à la norme Content Authenticity Initiative. Il peut capturer des photos scellées de manière cryptographique, qui incluent des métadonnées inviolables qui prouvent qu’une image est authentique (mais le fait d’une manière sensible à la confidentialité).

Le 888 dispose également d’un hyperviseur, une fonctionnalité ajoutée pour la première fois à la puce 8cx Gen 2 orientée PC. Il s’agit davantage d’une fonctionnalité de serveur et de bureau car elle permet à plusieurs systèmes d’exploitation de fonctionner sur le même matériel tout en étant complètement séparés les uns des autres (donc, si l’un est compromis, la sécurité des autres n’est pas affectée).

Il est possible d’exécuter chaque application dans sa propre instance de système d’exploitation pour une sécurité maximale. On ne sait pas si nous verrons cela sur Android, mais il est clair que le Snapdragon 888 sera également utilisé dans les tablettes et les ordinateurs ARM où une telle virtualisation est beaucoup plus courante.

Mise en charge

Cela n’a pas été largement présenté aujourd’hui car QuickCharge 5 a été annoncé il y a des mois. Le nouveau Snapdragon le prend en charge, bien sûr, ce qui signifie qu’il peut gérer une charge rapide de 100 W + tout en gardant la chaleur au minimum. Il est compatible avec USB Power Delivery et rétrocompatible avec les générations précédentes de QC remontant à 2.0.

Le Snapdragon 888 sera utilisé dans les appareils à venir au début de 2021. Xiaomi a appelé dibs, Motrola l’utilisera dans un téléphone Moto G abordable, de nombreux autres fabricants ont également annoncé des plans pour les téléphones alimentés par 888.