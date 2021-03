Snapdragon 870 pour l’iQOO Neo5 officiellement confirmé

L’iQOO Neo5 sera annoncé le 16 mars. Cela a été révélé la semaine dernière, cette semaine, la marque a confirmé les rumeurs selon lesquelles le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 870.

Le chipset sera couplé avec un stockage UFS 3.1 rapide et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5. Memory Fusion, une technologie développée par vivo pour OriginOS, donnera l’impression que ces 12 Go ressemblent à 15 Go (c’est similaire à une partition d’échange). Il devrait également y avoir une version 8 Go (annoncée comme 8 + 3 Go à cause de Fusion).









La marque ne nie pas les rumeurs de 120 Hz et évoque une «puce d’affichage indépendante» qui réduira les besoins en puissance du panneau AMOLED à taux de rafraîchissement élevé. iQOO taquine également la charge rapide de la batterie (66W FlashCharge). Et nous avons une odeur de fibre de carbone.

À partir des nombreuses fuites, nous pouvons construire une image assez détaillée de l’iQOO Neo5. Il aura un écran Super AMOLED de 6,6 ”avec une résolution de 1080p +, plus une triple caméra avec un module principal de 48 MP, 13 MP ultra large et un assistant. La capacité de la batterie sera de 4400 mAh. L’étiquette de prix se situerait entre 3000 et 3700 CNY (465-575 $).

