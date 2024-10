Snapdragon 8 Gen 4 fonctionnant dans le Vivo iQOO 13 atteint le score multicœur le plus rapide pour un SoC de smartphone, battant considérablement l’A18 Pro d’Apple

Qualcomm pourrait avoir pour mission de lancer le chipset pour smartphone le plus puissant au monde dans les prochains jours. Après tout, avec des versions telles que l’A18 Pro et le Dimensity 9400 déjà annoncées, ce sera une bataille difficile pour le Snapdragon 8 Gen 4 de dépasser ses concurrents. Cependant, selon les derniers scores de référence, le SoC obtient les résultats multithread les plus élevés jamais enregistrés lors de son exécution dans le prochain Vivo iQOO 13.

Les nouveaux scores multicœurs sont supérieurs à ceux obtenus par le OnePlus 13, tandis que le Snapdragon 8 Gen 4 fonctionnait aux mêmes vitesses d’horloge

La dernière fois que le Snapdragon 8 Gen 4 a été testé, il équipait le OnePlus 13 et a acquis plus de 10 000 points dans la catégorie multicœur. Comparé à l’A18 Pro d’Apple, le prochain SoC phare de Qualcomm était 18 % plus rapide, tout en faisant le tour de l’A17 Pro de l’année dernière avec une avance de 39 % en termes de performances. Désormais, un nouveau produit phare appelé iQOO 13 a été repéré sur Geekbench 6, avec un score monocœur de 3 217 et un score multicœur de 10 305.

La partie intéressante de ce benchmark est que les cœurs de performance et d’efficacité du Snapdragon 8 Gen 4 fonctionnent aux mêmes vitesses d’horloge de 4,32 GHz et 3,53 GHz, respectivement. Avec le Vivo iQOO 13, les résultats monocœur sont moindres par rapport au OnePlus 13, mais ses chiffres multicœurs sont les plus élevés que nous ayons jamais vus sur un smartphone. Quant à la manière dont le produit phare a réussi à accumuler ces scores, ceux-ci se situent probablement dans la marge d’erreur par rapport aux résultats obtenus par le OnePlus 13.

Là encore, le Vivo iQOO 13 pourrait être équipé d’une solution de refroidissement plus puissante, ou le skin logiciel personnalisé fonctionnant sur Android pourrait utiliser moins de ressources système, libérant ainsi plus de puissance de traitement pour que le Snapdragon 8 Gen 4 affiche un résultat multicœur plus élevé. . Malheureusement, aucun de ces chiffres ne révèle la consommation électrique du silicium, et même si les scores élevés constituent un aspect de la mesure des performances, l’efficacité énergétique est une autre mesure importante qui ne doit jamais être ignorée. Espérons que nous en saurons plus sur le Snapdragon 8 Gen 4 dans les prochains jours, alors restez à l’écoute.

Source d’information : Banc de geek 6