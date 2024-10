Snapdragon 8 Gen 4 AnTuTu, scores Geekbench (fuite)

Snapdragon 8 Gen 4 sera le prochain chipset phare de Qualcomm. Selon les rapports, il pourrait s’agir de la puce la plus puissante pour les appareils Android. Le géant des puces a déjà confirmé qu’il disposerait de cœurs Oryon sur mesure qui pourraient offrir des performances et une efficacité de batterie inégalées ; les mêmes cœurs de processeur ont été utilisés dans Snapdragon X Elite.

Qualcomm dévoilera sa prochaine puce phare Snapdragon de la série 8 lors du Snapdragon Summit 2024, qui débute le 21 octobre, bien qu’il n’ait pas révélé comment elle s’appellera. Sur la base du schéma de dénomination actuel, il devrait s’agir de « Snapdragon 8 Gen 4 ». Cependant, certaines images récemment divulguées suggèrent un nom différent : Snapdragon 8 Elite. Quel que soit le nom, les données de référence divulguées montrent des résultats impressionnants.

Score AnTuTu du Snapdragon 8 Gen 4

Muflier 8 génération 4 Score AnTuTu 3 133 570 Processeur 702 689 GPU 1 330 057 Mémoire 616 268 UX 484 556

Il s’agit du score AnTuTu divulgué d’un appareil inconnu, qui montre de sérieuses améliorations par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière, qui avait un score AnTuTu de 2 128 819.

Voici comment le Snapdragon 8 Gen 4 se comporte face au Dimensity 9400 et à l’A18 Pro d’Apple sur AnTuTu :

SD 8 génération 4 Dimensité 9400 Apple A18 Pro Score AnTuTu 3 133 570 3 007 853 1 656 821 Processeur 702 689 652 381 442 868 GPU 1 330 057 1 322 761 603 580 Mémoire 616 268 521 453 272 713 UX 484 556 511 258 337 660

Snapdragon 8 Gen 4 surpasse à la fois Dimensity 9400 et Apple A18 Pro sur le benchmark AnTuTu. L’A18 Pro a le score le plus bas des trois puces. Cependant, il convient de noter qu’AnTuTu utilise les API Vulkan sur Android et les API Metal sur iOS.

Score Geekbench du Snapdragon 8 Gen 4

Noyau unique Multicœur Muflier 8 génération 4 3 216 10 051

Sur Geekbench 6, le Snapdragon 8 Gen 4 a obtenu 3 216 points dans le test monocœur et 10 051 points dans le test multicœur, soit nettement mieux que le Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière.

À titre de comparaison, l’Oppo Find X8 Pro alimenté par Dimensity 9400 a obtenu respectivement 2 818 et 8 847 points dans les tests monocœur et multicœur. L’iPhone 16 Pro Max compte 3 386 points monocœur et 8 306 points multicœurs. Le Snapdragon 8 Gen 4 surpasse également les deux autres sur Geekbench.

Noyau unique Multicœur Muflier 8 génération 4 3 216 10 051 Dimensité 9400 2 818 8 847 Apple A18 Pro 3 386 8 306

Fiche technique du Snapdragon 8 Gen 4

Muflier 8 génération 4 Date de sortie Octobre 2024 (attendu) Nœud de processus 3 nm Fabricant TSMC Noyaux 8 Architecture du processeur 2 x 4,09 GHz – Oryon

6 x 2,78 GHz – Oryon Fréquence maximale du processeur 4 090 MHz Bit de processeur 64 bits GPU Adréno 830

Fréquence 1 150 MHz NPU Hexagone

Le Snapdragon 8 Gen 4 serait fabriqué par TSMC en utilisant sa technologie de pointe 3 nm pour une meilleure stabilité et une meilleure efficacité énergétique. Il comportera huit cœurs, qui pourraient inclure deux cœurs Qualcomm Oryon cadencés à 4,09 GHz et six cœurs Oryon à 2,78 GHz.

La puce fuit pour avoir une fréquence CPU maximale de 4 090 MHz. Il pourrait être équipé d’un puissant Adreno 830, qui devrait gérer sans problème les jeux haut de gamme, et il y aura un NPU hexagonal pour les tâches d’IA sur l’appareil.

Prochains téléphones Snapdragon 8 Gen 4

Ces téléphones devraient être équipés du Snapdragon 8 Gen 4 (également connu sous le nom de Snapdragon 8 Elite) :