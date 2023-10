La prochaine mise à niveau vers l’une des puces les plus omniprésentes de tout l’écosystème Android tente de frapper Google sur son propre terrain, celui de l’IA générative de plus en plus omniprésente. La semaine de Qualcomm extravagance de chips à Maui a montré le Muflier 8 génération 3 c’est prêt pour l’expédition des appareils phares des OEM l’année prochaine. Cela représente beaucoup de promesses vagues, mais nous devrons attendre de voir ce que la puce de nouvelle génération peut faire pour les jeux, les caméras et l’IA.

Mardi dernier, la société a partagé des détails sur la plate-forme Gen 3 qui devrait être capable d’exécuter des modèles d’IA sur l’appareil. La nouvelle version du processeur Hexagon est censée être 98 % plus rapide et 40 % plus efficace par watt que la génération 2 de l’année dernière. Le processeur Kryo est censé être 30 % plus rapide que la génération 2 et plus efficace, mais sur quoi se concentre-t-il réellement ? L’un des aspects de cette puce est la façon dont elle peut prendre en charge les modèles d’IA génératifs. Les performances de l’IA sont 3,5 fois supérieures à celles de la puce phare de l’année dernière, selon Qualcomm.

Cela représente beaucoup de grandes promesses basées sur une puce qui est encore une itération du modèle précédent de l’entreprise. Le Snapdragon 8 Gen 2 de l’année dernière a beaucoup de kilométrage dans l’espace mobile dans les téléphones et certains appareils de jeu. Qualcomm a indiqué que la puce était 40 % plus rapide que la Gén. 1 et qu’elle était trois fois meilleure en IA que la puce précédente. Mais il y a une raison pour laquelle Qualcomm parle soudainement de ses capacités d’IA. Google est de la même manière, son propre Tensor G3 peut exécuter des modèles d’IA de manière nativemême si bon nombre de ces supposées fonctionnalités majeures de l’IA sont encore limitées sur l’appareil ou persistent dans un état bêta.

La société a affirmé que la dernière puce mobile Snapdragon peut créer une image sur le dernier générateur d’art Stable Diffusion AI en seulement une seconde. Alors qu’auparavant, une grande partie de ces capacités d’IA fonctionnaient en arrière-plan des applications, la prolifération de modèles de langage tels que ChatGPT et les générateurs d’art d’IA a mis ces capacités au premier plan. La plateforme Gen 3 promet une compatibilité avec Fonctionnalités de type Magic Eraser pour supprimer des objets des images et des vidéos et un assistant chatbot AI basé sur Modèle de langage Llama 2 de Meta.

Pourtant, l’IA sous le capot est peut-être la plus impressionnante de toutes. Jeudi, Samsung a partagé les détails de ses appareils photo de 200 MP qui utilisent les capacités d’IA de la génération 3 pour suivre et zoomer automatiquement sur un sujet ou zoomez dans n’importe quelle direction dans le champ de vision de la caméra.

La Gen 3 est également censée lui permettre de faciliter les jeux jusqu’à 240 FPS sur les écrans pris en charge. Bien sûr, personne ne vous proposera ces fréquences d’images sur un appareil mobile, mais le nouvel appareil prend en charge Unreal Engine 5.2 et le lancer de rayons accéléré par le matériel, les ombres en temps réel et l’éclairage global. Le moteur de mouvement d’image du GPU Adreno est également pris en charge pour lisser les fréquences d’images.

Qualcomm veut rivaliser avec Apple sur les puces de bureau

De nombreux appareils Android s’appuient désormais sur le processeur Snapdragon ; Qualcomm se trouve aux côtés de Google sur les côtés gauche et droit du cœur battant d’Android. Tout cela pour rivaliser avec le jardin de délices exclusif d’Apple, composé de ses propres puces Bionic et processeurs de marque M. À cet égard, Qualcomm a dévoilé son propre Puce Snapdragon X Élitesa tentative la plus puissante de puce PC.

Qualcomm tente de prétendre que le processeur X Elite fonctionnant avec le processeur Oryon peut surpasser le silicium M2-Max d’Apple dans toutes les catégories. Et, bien sûr, l’entreprise affirme qu’elle peut exécuter une IA générative sur l’appareil jusqu’à 13 milliards de paramètres, qui sont essentiellement un marqueur de la capacité de chaque système d’IA à faire des prédictions précises ou à accomplir des tâches. La puce 4 nm dispose de 136 Go/s de bande passante mémoire LPDDR5, et Qualcomm affirme qu’elle peut le faire avec une meilleure efficacité énergétique.

Il y a des idées très intéressantes qui sortent de la machine à succès Qualcomm Maui, y compris le Wi-Fi sur les périphériques audio. Pourtant, ce qui compte plus que tout, c’est la performance de l’un de ces futurs appareils phares dans des conditions réelles. Tout dépend de cas d’utilisation spécifiques, et nous devrons attendre jusqu’en 2024 pour que ceux-ci soient résolus. Le timing ici est également important puisque Apple semble prêt à partager plus d’informations sur son iMac et MacBook Pro équipés de M3 à ceci prochain événement « Scary Fast » le 30 octobre.