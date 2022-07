Snapdragon 8 Gen 2 Date de lancement, spécifications et rumeurs de téléphone

Des nouvelles ont commencé à émerger sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque Qualcomm dévoile la dernière version de son chipset phare Snapdragon 8. Alors, qu’est-ce que la 8 Gen 2 apportera à la table et quand pouvez-vous vous attendre à la voir dans de nouveaux téléphones ?

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Snapdragon 8 Gen 2.

Quand sortira le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Qualcomm a confirmé sur son site Web qu’il tiendrait son prochain sommet Snapdragon à Hawaï le 15-17 novembre.

Le Sommet est l’événement annuel que Qualcomm a traditionnellement utilisé pour révéler la dernière génération de silicium phare Snapdragon, il va donc de soi que nous rencontrerons la 8 Gen 2 lors de l’événement cette année – probablement lors d’un discours le premier jour, 15 novembre.

C’est considérablement plus tôt que les dates normales du Snapdragon Summit, qui a tendance à avoir lieu début décembre. Cela signifie que nous pourrions également voir les premiers téléphones 8 Gen 2 un peu plus tôt si nous avons de la chance.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Il n’y a pas eu de spécifications confirmées de Qualcomm concernant la façon dont la conception du Snapdragon 8 Gen 2 différera du Snapdragon 8 Gen 1 et du plus récent 8+ Gen 1. Mais il y a eu de solides rumeurs qui séparent quelque peu les voiles.

NotebookCheck a rendu compte d’un conseil du leaker technologique Ice Universe où ils ont déclaré que le nouveau processeur résolvait l’un des principaux problèmes du Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen2 (sm8550) s’est très bien comporté lors du test initial d’efficacité énergétique, au moins mieux que 888 / 8gen1 / 8 + GEN1. Pour Samsung S23, Exynos n’a aucune raison de continuer à exister. L’écart entre Exynos et Snapdragon ne fera que croître. — Univers de glace (@UniverseIce) 24 mai 2022

Les téléphones 8 Gen 1 n’ont, pour la plupart, pas été trop impressionnés en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Cela a été quelque peu amélioré dans le 8+ Gen 1 plus efficace, et il semble qu’il ait été encore amélioré dans le Snapdragon 8 Gen 2, qui, selon le message ci-dessus, gère mieux son efficacité énergétique. C’est une bonne nouvelle en termes de performances et de durabilité des appareils utilisant le nouveau chipset.

Un autre message d’un informateur technique fiable, cette fois Digital Chat Station sur le site chinois Weibo, a décrit comment le Snapdragon 8 Gen 2 serait configuré, soulevant quelques sourcils en cours de route.

IDG/Weibo

Le chipset porte le nom de code SM8550 (Kailua), et sa description commence par les éléments les plus standard tels qu’un processus de 4 nm qui sera fabriqué par TSMC plutôt que par Samsung et un GPU Adreno 740. Cela devient un peu plus inhabituel lorsque vous regardez comment les cœurs seront configurés.

Selon le post, il utilisera quatre types de cœurs plutôt que les trois plus standard trouvés dans les chipsets de Qualcomm ces dernières années. Ceux-ci comprendront un Cortex-X3, deux Cortex-A720, deux Cortex-A710 et trois Cortex-A510.

Le Cortex-X3 est le noyau principal nouvellement annoncé d’Arm, qui offre des améliorations de performances de 25% par rapport à son prédécesseur. La société n’a pas annoncé de Cortex-A720, mais il est probable que la fuite fasse référence à la puce que nous savons maintenant appelée Cortex-A715. Ce qui est étrange, c’est qu’il s’agit du remplacement de l’A710, il est donc étrange que Qualcomm envisage une conception qui utilise des cœurs des deux générations.

Il est possible que cela soit dû au fait que Qualcomm souhaite continuer à prendre en charge les applications 32 bits. Le X3 et l’A715 ne sont que 64 bits, mais l’A710 et l’A510 incluent la prise en charge de 32 bits, donc l’utilisation de ces cœurs peut permettre à la puce de piloter certaines performances – bien que basiques – dans les applications 32 bits. C’est une décision intéressante, Arm et Google souhaitant que les fabricants et les développeurs passent au 64 bits, ce qu’Apple a déjà mis en œuvre dans iOS et macOS il y a plusieurs années.

Cet arrangement 1 + 2 + 2 + 3 est nouveau et atténuera probablement les problèmes de chaleur tout en offrant les performances phares que nous attendons du processeur haut de gamme de Qualcomm pour 2023. Comme le SoC est construit sur le même processus 4 nm que le Snapdragon 8 Gen 1, la nouvelle approche permettra, espérons-le, au chipset d’ajouter des améliorations en termes de vitesse et d’efficacité à celle de la génération précédente.

Quels téléphones utiliseront le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Comme le chipset lui-même n’a pas encore été annoncé, nous n’avons pas de modèles confirmés qui arriveront avec le Snapdragon 8 Gen 2 à bord, mais il y a plusieurs candidats probables.

Xiaomi est toujours une entreprise qui aime se démarquer avec les derniers processeurs. Il a été l’un des premiers à arborer le Snapdragon 8 Gen 1 dans sa gamme Xiaomi 12, et certaines rumeurs que nous avons vues suggèrent que cela pourrait se répéter lorsque la gamme Xiaomi 13 arrivera à la fin de l’année.

La gamme Galaxy de Samsung est généralement lancée en février de chaque année, ce qui en fait le moment idéal pour inclure le Snapdragon 8 Gen 2 dans ses produits phares. Nous nous attendons à voir le Samsung Galaxy S23 arriver avec le nouveau matériel de Qualcomm aux États-Unis, bien que les versions en Europe et sur d’autres marchés puissent utiliser à la place l’une des propres puces de Samsung, comme nous l’avons vu dans le passé.

Après cela, il serait difficile de voir un matériel haut de gamme qui fait ses débuts après décembre en utilisant autre chose que le dernier silicium – bien que cela puisse signifier cela, ou le prochain produit phare de son rival MediaTek. Donc, si vous envisagez d’acheter un nouveau smartphone haut de gamme cette année, vous voudrez peut-être attendre l’hiver pour voir si quelque chose de mieux se présente. Bien sûr, c’est toujours la situation avec la technologie et il ne sert à rien d’attendre le téléphone parfait, car dans quelques mois, il sera dépassé par le dernier et le plus grand.

Dans cet esprit, assurez-vous de lire notre tour d’horizon des meilleurs téléphones et des meilleurs téléphones à venir en 2022 pour voir ce que vous pouvez mettre la main en ce moment. Demain apportera toujours quelque chose de nouveau.