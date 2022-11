Snapdragon 8 Gen 2 : 5 détails cruciaux à connaître

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 2, la puce de smartphone haut de gamme susceptible d’alimenter la majorité des téléphones phares d’Android au cours des 12 prochains mois.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que son rival MediaTek a annoncé son Dimensity 9200, et comme cette puce, la 8 Gen 2 utilise la dernière architecture de base Armv9, le lancer de rayons compatible matériel et la prise en charge du Wi-Fi 7, le tout construit sur le nœud TSMC 4 nm.

C’est une grande nouvelle pour l’industrie du téléphone, mais si vous ne connaissez pas votre silicium à partir de vos capteurs, voici pourquoi c’est important – et comment le 8 Gen 2 se compare à son plus grand rival.

1. Le 8 Gen 2 sera dans un parcelle des téléphones

La première chose qui compte à propos de n’importe quel chipset de téléphone est, eh bien, les téléphones dans lesquels il sera.

Heureusement, Qualcomm s’est préparé, annonçant que le Snapdragon 8 Gen 2 apparaîtra dans les téléphones d’au moins 17 fabricants, dont Xiaomi, Sony et Oppo – ce dernier ayant confirmé qu’il utiliserait la puce dans son prochain produit phare Find X , vraisemblablement le Find X6.

Qualcomm

Cela n’inclut même pas Samsung, avec qui Qualcomm a déjà signé un accord mondial pour fournir les puces de la série Galaxy S23. Ces téléphones ne sont pas officiellement confirmé pour utiliser les puces 8 Gen 2, mais vraiment c’est tout sauf certain.

Il ne faudra pas attendre longtemps non plus, les premiers téléphones «devant être lancés» d’ici la fin de 2022. La série Vivo X90 sera lancée en Chine la semaine prochaine et utilisera probablement la 8 Gen 2 dans au moins un modèle, tandis que La série Xiaomi 13 devrait également arriver cette année avec la 8 Gen 2 à l’intérieur. D’autres téléphones, dont l’Oppo Find X6 et le OnePlus 11, devraient arriver au début de 2023.

La liste des fabricants est une démonstration de force de Qualcomm, surtout par rapport au lancement du Dimensity 9200 la semaine précédente. Jusqu’à présent, seul Vivo a officiellement confirmé qu’il utiliserait la puce MediaTek, suggérant que Qualcomm a une longueur d’avance dans la course pour alimenter les plus gros téléphones de 2023.

2. Qualcomm a changé son style de silicium

Le 8 Gen 2 est à bien des égards similaire au 8 Gen 1 : comme cette puce, il est construit sur un processus de 4 nm utilisant l’architecture Armv9.

Creusez un peu plus loin dans le processeur Kryo et les choses commencent à sembler différentes. D’une part, la puce a été construite sur le nœud 4 nm de TSMC, largement considéré comme supérieur à la fonderie Samsung utilisée l’année dernière.

Il utilise également les cœurs Armv9 64 bits mis à jour à partir de cette année, mais plus important encore, les intègre dans une nouvelle configuration.

Qualcomm

Les huit cœurs de processeur sont dirigés par un cœur principal Cortex-X3, cadencé à 3,2 GHz. Le X3 est rejoint par quatre cœurs de performance de 2,8 GHz, contre les trois utilisés à la fois dans le 8 Gen 1 de l’année dernière et le Dimensity 9200 de MediaTek. Encore plus curieux, ils sont répartis entre deux paires du nouveau Cortex-A715 et de l’ancien A710 – une décision pour assurer la compatibilité avec les applications 32 bits qui seraient autrement laissées pour compte par les nouveaux cœurs 64 bits.

Avec quatre cœurs de performance, il n’y a de place que pour trois cœurs d’efficacité Cortex-A510 de 2,0 GHz. Le passage à la priorité aux performances pourrait aider la 8 Gen 2 à fournir des références de jeu et d’as solides comme le roc – Qualcomm affirme que la puce est jusqu’à 35% plus rapide que l’année dernière – mais la grande question en ce moment est de savoir si cela aggravera les problèmes de surchauffe et mauvaise autonomie de la batterie qui a tourmenté les téléphones 8 Gen 1.

Qualcomm semble penser que ce ne sera pas un problème, affirmant que malgré le réarrangement, le Gen 2 a toujours une efficacité énergétique 40% supérieure à celle du 8 Gen 1. En toute honnêteté, la société a considérablement amélioré les problèmes avec le 8+ actualisé de cet été. Gen 1, alors j’espère que les progrès ont été construits plutôt que défaits.

3. Il prend en charge le lancer de rayons en temps réel (pour de vrai cette fois)

En parlant de jeu, les mises à niveau du GPU de Qualcomm devraient également aider ici.

Contrairement à MediaTek, la société n’a pas utilisé le GPU Immortalis-G715 standard d’Arm dans la puce. Mais le GPU Adreno mis à jour de cette année présente exactement le même argument de vente : le lancer de rayons activé par le matériel.

Qualcomm

Alors que les téléphones phares de l’année dernière pouvaient utiliser un logiciel pour alimenter une version rudimentaire de la dernière tendance graphique, qui simule des rayons de lumière individuels pour améliorer les reflets et les ombres, le 8 Gen 2 dispose d’un matériel dédié à cet effet. Cela devrait améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique, et c’est dans ce dernier cas que Qualcomm semble confiant qu’il a l’avantage.

L’ampleur de l’aide dépendra en fin de compte du nombre de jeux prenant entièrement en charge la fonctionnalité, mais Qualcomm s’associe à Tencent et à d’autres éditeurs pour accélérer l’adoption. Il indique également que les joueurs peuvent s’attendre à des performances graphiques 25% plus rapides dans tous les domaines, il y aura donc des améliorations dans presque tous les jeux d’une manière ou d’une autre.

4. Le Wi-Fi 7 est (presque) là

MediaTek a peut-être battu Qualcomm avec le Dimensity 9200 “Wi-Fi 7 ready” de la semaine dernière, mais il n’est pas surprenant de voir ici aussi la fonctionnalité standard de connectivité de nouvelle génération.

Comme la norme 6E avant elle, le Wi-Fi 7 utilise une troisième bande de 6 GHz – pour accompagner les options 2,4 GHz et 5 GHz existantes – ce qui réduit la congestion du réseau, permettant à la fois des vitesses plus rapides et des connexions plus fiables.

Il n’y a qu’un hic : le Wi-Fi 7 n’a pas encore été officiellement certifié et les routeurs réels n’existent pas encore. Mais ils devraient être déployés l’année prochaine, et quand ils le feront, la prochaine génération de produits phares Android sera prête.

5. Tout a une IA – même la caméra

Qualcomm a toujours mis l’accent sur les performances de l’IA et de l’apprentissage automatique, mais cette année, cela pourrait être plus vrai que jamais.

Le cœur des mises à niveau de l’IA est la prise en charge de la norme INT4 sur la puce principale Hexagon AI, qui permet non seulement un traitement plus efficace de l’IA en exécutant des modèles 32 bits à des profondeurs de bits inférieures sans perte de précision, jusqu’à 4 bits – d’où le nom. Cela devrait rendre le traitement de l’IA plus économe en énergie, mais aussi plus rapide, avec la possibilité d’exécuter simultanément plus de processus d’apprentissage automatique.

Mais Qualcomm a mis à niveau l’IA presque partout, peut-être surtout dans le nouveau « FAI cognitif » (processeur de signal d’image). Cela donne aux caméras des téléphones un accès aux fonctionnalités d’intelligence artificielle activées par le matériel, comme la division d’une image en objets et calques séparés pour les optimiser séparément, qui ne seraient normalement gérées que par post-traitement.

Qualcomm

Le résultat est que le viseur de votre application appareil photo devrait maintenant vous montrer la photo que vous allez réellement obtenir, mettant fin au jeu de devinettes consistant à se demander comment vos photos vont vraiment sortir. La capture vidéo devrait également s’améliorer, avec tous ces ajustements d’IA appliqués en temps réel pendant que vous filmez, tandis que les processeurs d’IA interviendront également pour améliorer la reconnaissance faciale et la mise au point automatique.

Certaines fonctionnalités d’IA plus simples seront également lancées avec la « caméra à détection permanente », introduite avec la 8 Gen 1 de l’année dernière et mise à jour ici. Il peut arrêter d’afficher des notifications lorsqu’il détecte un autre visage devant le téléphone pour protéger votre vie privée, reconnaître l’orientation de votre visage pour empêcher le téléphone de basculer entre portrait et paysage lorsque vous ne le souhaitez pas, et même scanner des codes QR sans la nécessité de réveiller le téléphone en premier.

La 8 Gen 2 a été annoncée lors du Snapdragon Summit annuel de Qualcomm, qui se poursuit demain, avec d’autres annonces et révélations probables en cours.

Recherchez les 8 premiers téléphones Gen 2 plus tard cette année et jusqu’en 2023.