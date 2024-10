Snapdragon 8 Elite, qui alimentera le Galaxy S25, fume la puce A18 Pro de l’iPhone dans le benchmark

Smartprix et le pronostiqueur OnLeaks ont divulgué les scores de référence du realme GT7 Pro. Le téléphone sera soutenu par le Snapdragon 8 Elite, qui est apparemment le nom du successeur du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Auparavant, il était appelé Snapdragon 8 Gen 4.

Pendant des années, le silicium iPhone d’Apple a surpassé les puces de Qualcomm et MediaTek pour les meilleurs téléphones Android. Cela devrait changer cette année, selon quelques nouveaux résultats de référence divulgués.

De plus, sur Geekbench 6, conçu pour les comparaisons multiplateformes, le Snapdragon 8 Elite a obtenu 3 260 points au test monocœur et 10 051 au test multicœur. L’A18 Pro a affiché des scores inférieurs de 3 182 et 7 872 au même test.

Bien qu’il ne soit pas directement comparable en raison de différentes méthodologies de test, l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro a atteint 1 669 791 points sur le benchmark. En comparaison, l’iPhone 15 Pro a récolté 1 504 138 points. Ainsi, même si les scores de l’A18 Pro et du Snapdragon 8 Elite ne peuvent pas être comparés directement, le rapport d’aujourd’hui suggère que les nouvelles puces de Qualcomm afficheront un gain de performances plus important d’une année sur l’autre.

Le Snapdragon 8 Elite sera considérablement plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 3. | Crédit image – Smartprix

Performances Geekbench 6 du Snapdragon 8 Elite. | Crédit image – Smartprix

Smartprix rapporte en outre que le Snapdragon 8 Elite sera disponible en deux variantes : une version standard avec deux cœurs cadencés à 4,09 GHz et six cœurs fonctionnant à 2,78 GHz et une version overclockée avec deux cœurs fonctionnant à 4,32 GHz.

La puce enregistrait 125 FPS sur GFXBench et 166 FPS sur DreamWorks Wild Life.

Le Snapdragon 8 Elite sera le premier chipset pour smartphone de Qualcomm à comporter des cœurs Oryon auto-conçus. Il sera fabriqué sur le nœud 3 nm de TSMC et comportera le GPU Adreno 830.

La puce sera annoncée ce mois-ci et alimentera également la série Samsung Galaxy S25 qui sortira probablement au début de l’année prochaine. Avant cela, d’autres sociétés, dont Xiaomi et OnePlus, lanceront des téléphones équipés de la puce entre octobre et décembre.